В Израиле от коронавируса умер лидер движения антивакцинаторов

На своей Facebook-странице Шаулян регулярно критиковал вакцины от коронавируса, называл пандемию фейком и призывал протестовать против вакцинации.

Политику Израиля по борьбе с пандемией он называл терроризмом и преступлением против народа.

В последнем своем посте от 11 сентября Шаулян говорил, что находится в критическом состоянии из-за коронавируса и у него нехватка кислорода.