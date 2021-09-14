Шмыгаль допустил ревакцинацию от коронавируса в 2022 году

"Почему важно всем вакцинироваться до конца года. В следующем году, вероятно, возможна ревакцинация. Возможно. Все страны к этому готовятся. Неизвестно, какие штаммы будут появляться, как себя будет вести вирус. Совмещение вакцинации и ревакцинации очень нежелательно, так как это будет сбивать некий ритм", – сказал глава правительства.

Главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net, которое вышло 14 сентября, говорил, что в Украине согласно дорожной карте нужно вакцинировать минимум 24 млн взрослого населения, сейчас привито 20% от этого количества.