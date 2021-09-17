Кремль показал, как Путин онлайн голосовал на выборах в Госдуму. На видео он садится за стол и два раза щелкает по клавиатуре

К релизу прикрепили видео, на нем Путин, который сейчас находится на самоизоляции, заходит в кабинет, садится за стол, два раза щелкает пальцем по клавиатуре – и сразу на экране показывают сообщение: "Спасибо, ваш голос учтен".

Такой же ролик в Facebook опубликовало агентство ТАСС.

Дистанционно также голосовал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Этот процесс тоже показывали на видео.