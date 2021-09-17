Россия отказалась обсуждать незаконное голосование в Госдуму на Донбассе – Гармаш

Москва заявила, что российские выборы в ОРДЛО "не относятся к Минским соглашениям", сообщил Гармаш Фото: Сергей Гармаш / Facebook

По его словам, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в ТКГ, поднял вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму перед представителем России Борисом Грызловым.

"Он говорил о том, что можно оспаривать факт голосования, но нельзя оспаривать факт избирательной кампании. Там проходит агитационная кампания, приезжают российские депутаты. Знаете, что ответил Грызлов? "Вопрос выборов в Госдуму не относится к Минским соглашениям". И начал говорить о своем. Вот это обычная тактика России", – рассказал Гармаш.