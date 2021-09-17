Россия отказалась обсуждать незаконное голосование в Госдуму на Донбассе – Гармаш

По его словам, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в ТКГ, поднял вопрос о привлечении жителей ОРДЛО к выборам в Госдуму перед представителем России Борисом Грызловым.
"Он говорил о том, что можно оспаривать факт голосования, но нельзя оспаривать факт избирательной кампании. Там проходит агитационная кампания, приезжают российские депутаты. Знаете, что ответил Грызлов? "Вопрос выборов в Госдуму не относится к Минским соглашениям". И начал говорить о своем. Вот это обычная тактика России", – рассказал Гармаш.
Выборы в Госдуму РФ должны пройти 19 сентября этого года, говорится на официальном сайте законодательного органа России.
Центризбирком РФ разрешил голосовать онлайн на выборах в Госдуму жителям ОРДЛО. Правозащитники сообщают, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования.
В МИД Украины призвали мир не признавать российские выборы на оккупированном Донбассе.
В Европарламенте предложили не признавать результаты выборов в Госдуму России, если их "проведут с нарушением демократических принципов и международного права".
В Госдуму избирается 450 депутатов: 225 депутатов – по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат) и 225 депутатов – от политических партий (по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов).