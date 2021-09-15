В вузах ОРДЛО обладателей паспортов РФ заставляют заполнять анкеты сторонников "Единой России" – Гармаш

"В ОРДЛО среди учащихся и преподавателей вузов, имеющих российские паспорта, распространяют анкеты "сторонников" "Единой России". Добровольно-принудительно. Давая понять, что, получив паспорт, они уже должны новой Родине и она спросит за невозврат должка", – написал он.

По данным журналиста, старосты и заведующие кафедрами "должны будут отчитаться за гражданскую позицию своих подопечных, а последним придется писать объяснительные, почему они не заполнили анкеты или не проголосовали" на выборах в Госдуму РФ.

"В общем, ничто не проходит бесследно. Россия задаром никому ничего не дает, за все взимает сторицей. Кстати, пикантная особенность: "сторонник" ЕР не идентично "член" партии. Хотя людям этого не объясняют. Даже в этом обман", – отметил Гармаш.

Он опубликовал бланк такой "анкеты". В нем, в частности, указано, что подписавшегося внесут в единый реестр сторонников "Единой России".