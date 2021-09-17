Верещук: Возить жителей оккупированного Донбасса поездами в Россию на выборы – это дикость

Об этом она заявила в эфире канала "1+1" 16 сентября.

Верещук отметила, что РФ раздала жителям ОРДЛО 630 тыс. паспортов и "сейчас организовывает в центре Европы вагоны, чтобы вывозить их туда голосовать".

"На самом деле Россия фиксирует себя как сторона конфликта. До сегодняшнего дня, до этих событий, Россия постоянно говорила, что "Донбасс – это Украина", "их там нет", что Россия не участвует в конфликте. Теперь, когда Россия приняла решение организовать массовые поездки на российскую территорию украинских граждан для голосования на выборах в российскую Думу, то это называется "политическая дикость" в XXI веке в центре Европы. И Россия четко фиксирует себя как сторона [конфликта], которая несет полную ответственность за все, что там происходит", – сказала она.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. "Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь", – пояснила Денисова.

По данным правозащитников, заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО. По словам адвоката Павла Лисянского, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния. О том, что российские паспорта многие жители оккупированной части Донбасса получили под принуждением, говорил и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как "они являются заложниками, это их способ выживания там".

10 мая 2021 года секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут в сентябре проголосовать на выборах в Госдуму.

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Верховная Рада Украины призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.