Верещук о совместных учениях с НАТО: Мы будем отрабатывать устойчивость перед гибридными угрозами с востока и юга

Ирина Верещук: Уникальность этих командно-штабных учений заключается в том, что здесь мы объединяем три составляющие: защита критической инфраструктуры, защита именно от гибридных угроз и именно в Черноморском регионе Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Нардеп отметила, что основная цель учений – противодействие гибридным угрозам для критической инфраструктуры в Черноморском регионе за счет усиления межведомственного и гражданско-военного сотрудничества. Проведение учений – результат решения министров иностранных дел государств – членов НАТО по поддержке Украины в противостоянии гибридным вызовам в Черноморском регионе, которое было одобрено еще в апреле 2019 в Вашингтоне, подчеркнула она.

"Улучшение киберзащиты, энергобезопасность, сдерживание гибридных угроз, взаимная интеграция гражданских и военных инструментов – это далеко не исчерпывающий список механизмов, требующих четкого отработки в ходе учений", – рассказала Верещук.

Она напомнила, что 6 сентября рабочая группа парламентского комитета по национальной безопасности, обороны и разведки подготовила ко второму чтению проект закона "О критической инфраструктуре". По результатам заседания рабочая группа рекомендовала рассмотреть законопроект и принять его в целом.

"Уникальность этих командно-штабных учений заключается в том, что здесь мы объединяем три составляющие: защита критической инфраструктуры, защита именно от гибридных угроз и именно в Черноморском регионе. Вместе с нашими международными партнерами мы будем отрабатывать устойчивость перед гибридными угрозами с востока и юга. Устойчивость будет достигаться за счет слаженности действий между ведомствами, между военными и гражданскими, между украинскими и иностранными структурами", – отметила Верещук.