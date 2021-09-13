На учениях в России применили новые вооружения – боевых роботов и ударные беспилотники

"Робототехнические комплексы "Уран-9" уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до 5 тыс. метров огнем из установленных на боевом модуле противотанковых ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А, 30-миллиметровых автоматических пушек и пулеметов ПКТМ", – говорится в сообщении.
Боевого робота "Нерехта" с установленным боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М использовали для ведения разведки и огневой поддержки.
Кроме того, для инженерно-саперных задач использовали роботизированные комплексы разминирования "Уран-6".
Отмечается, что действия роботов на учениях прикрывал тактический лазерный комплекс "Карьер", который, как сообщается, способен обнаруживать и подавлять оптические приборы оружия, бронетехники и разведывательных средств противника.
Кроме того, как сообщили журналистам в министерстве, на учениях впервые использовали ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост", а также новые ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка", пишет "Интерфакс".
По легенде учений БПЛА "нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами".
В российском военном ведомстве сообщили, что 13 сентября на нижегородском полигоне Мулино проходил основной этап учений "Запад 2021".
Масштабные учения "Запад 2021" начались 9 сентября. Кроме белорусских и российских военных, в них принимают участие бойцы ВС Армении, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. Учения проведут на 10 полигонах в России, пяти полигонах в Беларуси, а также в Балтийском море. Из-за непосредственной близости к границам о своей повышенной готовности и тщательном наблюдении за учениями заявили Украина, Польша и Литва.
Активная фаза учений пройдет с 10-го по 16 сентября. Согласно сообщению минобороны РФ, в них будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.
Россия и Беларусь договорились о проведении военных учений "Запад 2021" в начале года. С 21 июля в Беларусь начали прибывать первые эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к учениям.
На учениях отработают сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства".
Находящийся при власти в Беларуси Александр Лукашенко упоминал, что по итогам учений решит, какое вооружение докупить у России.