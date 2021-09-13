На учениях в России применили новые вооружения – боевых роботов и ударные беспилотники

"Робототехнические комплексы "Уран-9" уничтожали живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до 5 тыс. метров огнем из установленных на боевом модуле противотанковых ракетных комплексов "Атака", реактивных пехотных огнеметов РПО ПДМ-А, 30-миллиметровых автоматических пушек и пулеметов ПКТМ", – говорится в сообщении.

Боевого робота "Нерехта" с установленным боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом "Корд" и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М использовали для ведения разведки и огневой поддержки.

Кроме того, для инженерно-саперных задач использовали роботизированные комплексы разминирования "Уран-6".

Отмечается, что действия роботов на учениях прикрывал тактический лазерный комплекс "Карьер", который, как сообщается, способен обнаруживать и подавлять оптические приборы оружия, бронетехники и разведывательных средств противника.

Кроме того, как сообщили журналистам в министерстве, на учениях впервые использовали ударные беспилотники "Иноходец" и "Форпост", а также новые ударные беспилотники из состава комплекса "Ласточка", пишет "Интерфакс".

По легенде учений БПЛА "нанесли огневое поражение открыто расположенной живой силе и уничтожили бронированную цель условного противника осколочными и кумулятивными боеприпасами".

В российском военном ведомстве сообщили, что 13 сентября на нижегородском полигоне Мулино проходил основной этап учений "Запад 2021".