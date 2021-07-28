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Резников: Многие украинцы, проживающие в оккупации, получили российские паспорта под принуждением. Это их стратегия выживания

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По словам Резникова, инициатива лишения украинского гражданство за получение паспорта РФ вряд ли затронет граждан, которые живут в ОРДЛО или Крыму
По словам Резникова, инициатива лишения украинского гражданство за получение паспорта РФ вряд ли затронет граждан, которые живут в ОРДЛО или Крыму
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Многие украинцы, проживающие на оккупированных территориях, получили российские паспорта под принуждением. Об этом 28 июля в эфире телеканала "Украина 24" заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Многие из них делают это под принуждением – это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, – это предмет отдельной дискуссии, который мы хотим нормировать в законе о переходном периоде", – пояснил министр.

В связи с этим, по его словам, инициатива лишения украинского гражданство за получение паспорта РФ вряд ли затронет граждан Украины, которые живут в ОРДЛО или оккупированном Крыму.

23 июля в Верховную Раду внесли законопроект №5822, предполагающий автоматическое лишение украинского гражданства в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора России.

Контекст:

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донбасса. В МИД Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В 2020 году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. "Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь", – пояснила Денисова.

По данным правозащитников, заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО. По словам адвоката Павла Лисянского, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что российское внешнеполитическое ведомство не считает нарушением Минских соглашений выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

В то же время жителям ОРДЛО, получившим российские паспорта, разрешили проголосовать на выборах в Госдуму РФ в онлайн-формате в сентябре 2021 года.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, паспорт, гражданство, аннексия, Алексей Резников, законопроект, украинцы, ОРДЛО
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