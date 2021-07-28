Резников: Многие украинцы, проживающие в оккупации, получили российские паспорта под принуждением. Это их стратегия выживания

По словам Резникова, инициатива лишения украинского гражданство за получение паспорта РФ вряд ли затронет граждан, которые живут в ОРДЛО или Крыму Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Многие из них делают это под принуждением – это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, – это предмет отдельной дискуссии, который мы хотим нормировать в законе о переходном периоде", – пояснил министр.

В связи с этим, по его словам, инициатива лишения украинского гражданство за получение паспорта РФ вряд ли затронет граждан Украины, которые живут в ОРДЛО или оккупированном Крыму.

23 июля в Верховную Раду внесли законопроект №5822, предполагающий автоматическое лишение украинского гражданства в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора России.