В Раде зарегистрирован законопроект о лишении украинского гражданства при наличии российского паспорта

Текста документа и пояснительной записки к нему на сайте парламента пока нет.

Инициаторами законопроекта указаны внефракционный нардеп Оксана Савчук, нардеп от "Голоса" Наталья Пипа и нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

По состоянию на вечер 24 июля законопроект находится на рассмотрение руководства Верховной Рады.