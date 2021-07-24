ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Раде зарегистрирован законопроект о лишении украинского гражданства при наличии российского паспорта

Текста законопроекта пока не публиковали
Текста законопроекта пока не публиковали
Фото: Верховна Рада України / Facebook

23 июля в Верховную Раду внесли законопроект №5822, предполагающий автоматическое лишение украинского гражданства в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора России.

Текста документа и пояснительной записки к нему на сайте парламента пока нет.

Инициаторами законопроекта указаны внефракционный нардеп Оксана Савчук, нардеп от "Голоса" Наталья Пипа и нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

По состоянию на вечер 24 июля законопроект находится на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Контекст:

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донбасса. В МИД Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В 2020 году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

12 мая 2021 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. "Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь", – пояснила Денисова.

По данным правозащитников, заявки на получение паспортов РФ подали более 700 тыс. жителей ОРДЛО. По словам адвоката Павла Лисянского, в ОРДЛО действуют принудительные инструменты влияния.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ. Он заявил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили в МИД Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что российское внешнеполитическое ведомство не считает нарушением Минских соглашений выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

В то же время жителям ОРДЛО, получившим российские паспорта, разрешили проголосовать на выборах в Госдуму РФ в онлайн-формате в сентябре 2021 года.

Теги: Верховная Рада, Россия, Николай Княжицкий, паспорт, гражданство, законопроект, украинцы, Наталья Пипа, Оксана Савчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю". Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения
"Йуля, моя крошка. Обожаю тебя, скучаю по тебе. Люблю". Навальный из тюрьмы поздравил жену с днем рождения
"Остановите этот беспредел соблазна!" Леся Никитюк показала себя в мини-бикини
"Остановите этот беспредел соблазна!" Леся Никитюк показала себя в мини-бикини
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
  Печенье "Альфахорес" со вкусом ореха, нежнейшим тестом и вареной сгущенкой. Уникальный рецепт
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
  "Обшарила мне в спальне все тумбочки, нашла фаллоимитатор!" Волочкова обвинила Собчак в зависти
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
"Капельницы, уколы, таблетки, контрольные анализы". Мозговая почти месяц пытается справиться с болезнью
Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение
Экс-невеста Владимира Кличко возобновила отношения с бывшим парнем, который отсидел за ее избиение
24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
24 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У-у-упс, она вновь это сделала". Фото Бритни Спирс с обнаженной грудью набрало больше 2,1 млн лайков
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"У моей бабушки в 96 такие же были". Волочкова крупным планом показала свои голые ноги
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"Две половинки одного космоса", "Вы наш позитив". Беременная Осадчая и Горбунов растрогали сеть фото в обнимку
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
"На хрена так наряжаться?", "В Харькове такие стоят по $100". Пользователи раскритиковали новый образ Maruv
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
Ольга Сумская примерила семь ультрамодных "бабушкиных платочков" и пообещала "так ходить в жизни"
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Хочу, чтобы они перестали расти такими высокими!" Фото Сталлоне с тремя дочерьми набрало почти миллион лайков
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Божественная богиня". Настя Каменских показала себя в платье с глубоким декольте и с высоким вырезом
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
"Так бы и обнял!" Модель с 15-м размером груди потрясла соцсеть фото в красном бикини
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
24 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
"Лично президент ничего не говорил, но мне предложили заплатить $10 тыс.". Получивший украинское гражданство Суханов не может оформить паспорт
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
"Глаза слепят", "Какой ужас". Дорофеева засветила трусы в сценическом образе
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
Мама Наташи Королевой верхом на свинье и с голыми коленками спела в Киеве украинскую песню
"Беременна". Седокова показала живот в облегающем платье
"Беременна". Седокова показала живот в облегающем платье
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Хороша, чертовка", "Очень идет челка". Волочкова преобразилась на отдыхе в Греции
"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде
"Презрение к волшебному сочетанию носков и сандалий должно получить отпор". Невзоров прогулялся в необычном виде
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
"У Филиппа впервые был секс", "Нехило постарался", "Впечатляет!" Maruv, облитая белой густой жидкостью, снялась с Киркоровым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS