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Верещук: Безответственная болтовня о вагнеровцах вредит нацбезопасности

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Ирина Верещук: Те, кто реально в теме, не будут говорить, потому что, во-первых, это тюрьма, во-вторых, это подрыв национальной безопасности, в-третьих, это подставлять своих коллег-разведчиков
Ирина Верещук: Те, кто реально в теме, не будут говорить, потому что, во-первых, это тюрьма, во-вторых, это подрыв национальной безопасности, в-третьих, это подставлять своих коллег-разведчиков
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Безответственные заявления по делу вагнеровцев могут навредить национальной безопасности Украины, сказала в комментарии УНН народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета Верховной Рады по госбезопасности и обороне Ирина Верещук.

"Все, что касается операций военной разведки, находится под грифом "совершенно секретно". Я абсолютно не верю, что кто-то из политиков, экспертов или журналистов реально знает факты. Даже внутри военной разведки детали той или иной операции знают считанные единицы. Так это работает. Те, кто реально в теме, не будут говорить, потому что, во-первых, это тюрьма, во-вторых, это подрыв национальной безопасности, в-третьих, это подставлять своих коллег-разведчиков. Таким образом, те, кто много говорит о деле вагнеровцев, реально толком ничего не знают, потому что не могут этого знать. Они оперируют больше домыслами, догадками и предположениями. Но обидно то, что безответственная болтовня о вагнеровцах вредит нацбезопасности", – считает политик.

Она добавила, что украинским политикам нужно научиться держать спецслужбы Украины вне политики.

"Политики должны прекратить использовать тему тайной работы наших спецслужб на российском направлении в целях политической борьбы. Это должно быть табу. Офицеры разведки не должны быть заложниками внутриполитических разборок. А еще наши разведчики, которые рискуют жизнью, должны быть уверены, что их не подставит кто-то, кому захотелось хайпа", – подытожила Верещук.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из ЧВК "Вагнер" (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

5 сентября 2021 года журналист Bellingcat Христо Грозев сказал, что расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена. "Доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

Грозев говорил, что, кроме расследования CNN (его готовили при помощи Bellingcat), выйдет еще два материала Bellingcat об операции, в том числе документальный фильм, который может быть номинирован на "Оскар".

В Офисе президента Украины заявили, что информация в материале CNN об операции взята из источников, которые не имеют ценности.

12 сентября глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Теги: наемники, Ирина Верещук, расследование, политика, спецслужбы, Вагнер, спецоперация
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