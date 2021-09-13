ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Безуглая ответила, почему Зеленского и Ермака не заслушивали на заседании ВСК по делу вагнеровцев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСК не может вызвать Зеленского, так как он является лицом неприкосновенным, заявила Безуглая
ВСК не может вызвать Зеленского, так как он является лицом неприкосновенным, заявила Безуглая
Фото: president.gov.ua

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины не будет вызывать президента Украины Владимира Зеленского на свое заседание, касающееся дела вагнеровцев.

Об этом глава ВСК Марьяна Безуглая заявила на брифинге 13 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Безуглую спросили, почему Зеленского и Ермака не заслушивали на заседаниях ВСК.

"Непосредственно решения принимались на оперативно-тактическом уровне и на уровне ведомств. [...] Не на том уровне принимались решения. Это раз. Во-вторых, если говорить о верховном главнокомандующем, то временная следственная комиссия не имеет права его вызывать, поскольку он является лицом неприкосновенным. Кроме того, по результатам обработки материалов, которые имеют отношение непосредственно к делу оперативной переписки и других документов, которые свидетельствуют о конкретном принятии решений, у нас не возникало надобности", – сказала она.

Ермака, по словам Безуглой, не заслушивали на заседании ВСК, так как он "не является лицом, уполномоченным на принятие решений".

Единственное высшее должностное лицо, которого приглашали на заседания, – пятый президент Украины Петр Порошенко, сказала она. По словам Безуглой, Порошенко вызывали, так как он заявлял, что лично санкционировал спецоперацию. 12 сентября нардеп подчеркивала, что такую операцию не мог санкционировать пятый президент Петр Порошенко, так как она началась в июле 2020 года.

Контекст:

Рада создала эту ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует "возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины". Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее приглашали пятого президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК "Вагнер", но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский. В комиссии заявили, что Зеленского не могут пригласить на заседание ВСК, так как он является неприкосновенным лицом. В итоге ни Порошенко, ни Зеленский не посетили заседание ВСК.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

5 сентября 2021 года журналист Bellingcat Христо Грозев сказал, что расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена. "Доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

Грозев говорил, что, кроме расследования CNN (его готовили при помощи Bellingcat), выйдет еще два материала Bellingcat об операции, в том числе документальный фильм, который может быть номинирован на "Оскар".

В Офисе президента Украины заявили, что информация в материале CNN об операции взята из источников, которые не имеют ценности.

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах ВСК. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Порошенко, Украина, наемники, расследование, Владимир Зеленский, спецслужбы, временная следственная комиссия, Вагнер, спецоперация, Марьяна Безуглая, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа
  "Почему вышла замуж? Забеременела". 43-летняя Власова заявила, что никогда не любила бывшего мужа
Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени
Пять потрясающих психологических триллеров, которые стоят вашего времени
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
"Сколько любви в этой фотографии". Горбунов показал фото с младшим сыном, которому скоро исполнится месяц
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
  Нежное куриное филе под шубой. Быстрый рецепт приготовления в духовке
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Теперь понятно, почему вы так сильно похудели". 30-летний внук Пугачевой озвучил свой диагноз
"Силикон вылетит". Анна Седокова засветила полуобнаженную грудь
"Силикон вылетит". Анна Седокова засветила полуобнаженную грудь
  Жена участника "Танцев со звездами" поссорилась с ним из-за того, что ее не взяли в проект
  Жена участника "Танцев со звездами" поссорилась с ним из-за того, что ее не взяли в проект
Мадонна засветила грудь и ягодицы на сцене MTV Video Music Awards
Мадонна засветила грудь и ягодицы на сцене MTV Video Music Awards
В США ищут без вести пропавшую звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир
В США ищут без вести пропавшую звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир
13 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
13 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "У меня так было с моей бывшей женой, и я не хочу это повторять". Фагот назвал причину, из-за которой не делает предложение Навроцкой
  "У меня так было с моей бывшей женой, и я не хочу это повторять". Фагот назвал причину, из-за которой не делает предложение Навроцкой
Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, когда запланировала свадьбу
Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, когда запланировала свадьбу
  "Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду
  "Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду
"Получается, что кров и еду даем мы". Наташа Королева высказалась о проживающей в ее доме стриптизерше – избраннице 19-летнего сына
"Получается, что кров и еду даем мы". Наташа Королева высказалась о проживающей в ее доме стриптизерше – избраннице 19-летнего сына
"Аллочка, красотка". Галкин в присутствии детей осыпал Пугачеву комплиментами. Видео
"Аллочка, красотка". Галкин в присутствии детей осыпал Пугачеву комплиментами. Видео
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"До того, как появились деньги". Каминская показала, как выглядела в юности
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Королева". Спирс снялась топлес и покрутила задницей в стрингах
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
"Просто нереальная". Жена героя "Холостяк 10" зажгла эротическими танцами в латексе
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки рассказала, на каком языке общается с дочкой
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Расфуфыренная гром-баба". Волочкова предстала в необычном образе
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
"Вы прекрасны", "Боже мой". Зеленские поцеловались на публичном мероприятии
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS