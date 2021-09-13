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Дело вагнеровцев. ВСК Рады заслушала двух офицеров и продолжила заседание еще на день, на него пригласили Бурбу

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Глава ВСК Безуглая рассказала о показаниях офицеров разведки
Глава ВСК Безуглая рассказала о показаниях офицеров разведки
Фото: suspilne.media

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины на заседании 13 сентября заслушала офицеров, которые принимали участие в планировании и проведении операции по задержанию вагнеровцев.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Роман Костенко, который присутствовал на заседании.

"На заседании комиссии были озвучены новые факты, касающиеся оперативных мероприятий. Возникают разногласия с ранее озвученной официальной версией ВСК по планированию и реализации спецоперации. Также в ходе исследования обстоятельств возникли новые фамилии, и эти люди также должны быть заслушаны. Завтра комиссия продолжит работу", – написал он.

https://www.facebook.com/kostenko.roman83/posts/541403007149276

Глава комиссии, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на брифинге после заседания сказала, что, кроме Костенко, на заседание допустили еще двух нардепов, которые не входят в состав ВСК. Это представитель "Слуги народа" Ирина Верещук и нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

13 сентября ВСК заслушала двух офицеров Главного управления Минобороны. Этот процесс, а также сопоставление фактов заняло сегодня все рабочее время комиссии, уточнила Безуглая.

"Заслушивание офицеров проводилось в закрытом режиме. [...] Председатель Главного управления разведки подтвердил, что эти офицеры были на должностях в свое время в ГУР. Информация была очень специфическая. По информации, которая была предоставлена и подтверждена ГУР, они были приобщены к специальному мероприятию и были уполномочены принимать решения на оперативно-тактическом уровне", – сказала она и подчеркнула, что разведчики не владеют всей картиной специального мероприятия, а отвечали за его часть.

По словам Безуглой, речь идет об офицерах Червинском и Семенюке (нардеп назвала лишь фамилии разведчиков, в открытом доступе есть лишь информация о Червинском).

"Наверное, у вас есть вопрос, совпадают ли комментарии этих двух джентльменов с тем, что обработала ВСК. Сразу отмечу, что совпадают. Совпадает то, что активное специальное мероприятие было спланировано и реализовано летом 2020 года. Есть определенное несовпадение по времени", – сказала она.

Также, по словам Безуглой, личная позиция офицеров не совпадает с позицией ВСК. "Они считают, что специальное мероприятие было полностью успешным и просто поступила команда о его отмене или отсрочке", – пояснила нардеп.

Безуглая сообщила, что завтра на заседание пригласили экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу. В комиссии считают его ключевым лицом в освещении фактов относительно этого специального мероприятия.

Она говорила, что Бурбу не заслушивали, так как он не выходил на связь. После брифинга нардеп уточнила в Facebook, что Бурба вышел на связь.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/10225522202272558

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует "возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины". Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее приглашали пятого президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК "Вагнер", но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский. В комиссии заявили, что Зеленского не могут пригласить на заседание ВСК, так как он является неприкосновенным лицом. В итоге ни Порошенко, ни Зеленский не посетили заседание ВСК.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

5 сентября 2021 года журналист Bellingcat Христо Грозев сказал, что расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена. "Доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

Грозев говорил, что, кроме расследования CNN (его готовили при помощи Bellingcat), выйдет еще два материала Bellingcat об операции, в том числе документальный фильм, который может быть номинирован на "Оскар".

В Офисе президента Украины заявляли, что информация в материале CNN об операции взята из источников, которые не имеют ценности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: наемники, Ирина Верещук, временная следственная комиссия, Вагнер, спецоперация, Михаил Забродский, Марьяна Безуглая, Роман Костенко
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