Дело вагнеровцев. ВСК Рады заслушала двух офицеров и продолжила заседание еще на день, на него пригласили Бурбу

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Голоса" Роман Костенко, который присутствовал на заседании.

"На заседании комиссии были озвучены новые факты, касающиеся оперативных мероприятий. Возникают разногласия с ранее озвученной официальной версией ВСК по планированию и реализации спецоперации. Также в ходе исследования обстоятельств возникли новые фамилии, и эти люди также должны быть заслушаны. Завтра комиссия продолжит работу", – написал он.

Глава комиссии, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на брифинге после заседания сказала, что, кроме Костенко, на заседание допустили еще двух нардепов, которые не входят в состав ВСК. Это представитель "Слуги народа" Ирина Верещук и нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Забродский, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

13 сентября ВСК заслушала двух офицеров Главного управления Минобороны. Этот процесс, а также сопоставление фактов заняло сегодня все рабочее время комиссии, уточнила Безуглая.

"Заслушивание офицеров проводилось в закрытом режиме. [...] Председатель Главного управления разведки подтвердил, что эти офицеры были на должностях в свое время в ГУР. Информация была очень специфическая. По информации, которая была предоставлена и подтверждена ГУР, они были приобщены к специальному мероприятию и были уполномочены принимать решения на оперативно-тактическом уровне", – сказала она и подчеркнула, что разведчики не владеют всей картиной специального мероприятия, а отвечали за его часть.

По словам Безуглой, речь идет об офицерах Червинском и Семенюке (нардеп назвала лишь фамилии разведчиков, в открытом доступе есть лишь информация о Червинском).

"Наверное, у вас есть вопрос, совпадают ли комментарии этих двух джентльменов с тем, что обработала ВСК. Сразу отмечу, что совпадают. Совпадает то, что активное специальное мероприятие было спланировано и реализовано летом 2020 года. Есть определенное несовпадение по времени", – сказала она.

Также, по словам Безуглой, личная позиция офицеров не совпадает с позицией ВСК. "Они считают, что специальное мероприятие было полностью успешным и просто поступила команда о его отмене или отсрочке", – пояснила нардеп.

Безуглая сообщила, что завтра на заседание пригласили экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу. В комиссии считают его ключевым лицом в освещении фактов относительно этого специального мероприятия.

Она говорила, что Бурбу не заслушивали, так как он не выходил на связь. После брифинга нардеп уточнила в Facebook, что Бурба вышел на связь.