Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы. В ОП планируют встречу с послами G7, судьями и представителями Рады

Об этом говорится в заявлении Зеленского, которое сегодня опубликовали на сайте Офиса президента.

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор. Я не позволю судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинцев права на справедливость. А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", – сказал он.

Как пишет пресс-служба главы государства, 16 сентября в Офисе президента пройдет рабочая встреча, в которой примут участие председатель Совета судей Богдан Монич, представители Верховного Суда, Верховной Рады, а также послы "Большой семерки".

Международные партнеры Украины 10 сентября подали в Высший совет правосудия два списка экспертов для их отбора и назначения в Этический совет при ВСП и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).