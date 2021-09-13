"Судьи заблокировали судебную реформу". Совет судей не избрал членов Совета по этике для контроля Высшего совета правосудия

Решение Совета судей заблокировало "фактически все" – не только назначение новых членов ВСП, но и рассмотрение дисциплинарных дел на судей, пояснили в ЦПК Фото: depositphotos.com

По ее словам, 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. "Судьи провалили судебную реформу", – считает нардеп.

Как сообщалось на сайте Совета судей, заявления на членство в Совет по этике подали шесть кандидатов, но затем двое из них попросили оставить их заявления без рассмотрения. Кандидатуры остальных четырех претендентов Совет судей не поддержал.

В общественной организации "Центр противодействия коррупции" также заявили, что "Совет судей, подконтрольный судейской мафии, саботирует судебную реформу".

"Несмотря на пристальное внимание народных депутатов, журналистов, общественности и всех ключевых международных партнеров Украины, Совет судей заблокировал судебную реформу, не делегировав своих представителей в Совет по этике. Это прямое нарушение закона и плевок в сторону международных партнеров, которым [президент Владимир] Зеленский обещал судебную реформу. Однако прежде всего это плевок в глаза украинцам, которым Зеленский и "слуги народа" обещали справедливость", – считают в ЦПК.

Этический совет без членов, которых делегирует Совет судей, не может быть создан, то есть реформа вообще не запустится, заблокирован отбор новых членов ВСП, объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик.

Она отметила, что у Верховной Рады сейчас есть две вакансии в ВСП, а у съезда ученых – одна. Однако они не смогут назначить своих кандидатов, поскольку их не сможет оценить Этический совет.

"Сейчас по сути работа ВСП заблокирована и рассмотрение дисциплинарных дел тоже. В законе написано, что ВСП не может назначить дисциплинарных инспекторов, пока Этический совет не проверит действующих членов ВСП. А пока новые дисциплинарные инспекторы не отобраны, нельзя рассматривать дела по новым правилам. По старым правилам их уже тоже не рассматривают", – объяснила эксперт.

Таким образом, говорит Чижик, сегодняшнее решение Совета судей заблокировало "фактически все" – не только назначение новых членов ВСП, но и рассмотрение дисциплинарных дел на судей, которое теперь отложено на неопределенный срок.

Она добавила, что Совет судей по закону должен был направить своих кандидатов в Этический совет в течение 30 дней с момента обращения главы ВСП. "Такое обращение было отправлено еще 10 августа, сегодня 13 сентября", – констатировала Чижик.

10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия (ВСП) два списка экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при ВСП и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По информации ЦПК, представленные эксперты – "элита судебной и юридической систем США и ЕС, например, судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и внутренних дел Словении".