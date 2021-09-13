"Судьи заблокировали судебную реформу". Совет судей не избрал членов Совета по этике для контроля Высшего совета правосудия

По ее словам, 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. "Судьи провалили судебную реформу", – считает нардеп.
Как сообщалось на сайте Совета судей, заявления на членство в Совет по этике подали шесть кандидатов, но затем двое из них попросили оставить их заявления без рассмотрения. Кандидатуры остальных четырех претендентов Совет судей не поддержал.
В общественной организации "Центр противодействия коррупции" также заявили, что "Совет судей, подконтрольный судейской мафии, саботирует судебную реформу".
"Несмотря на пристальное внимание народных депутатов, журналистов, общественности и всех ключевых международных партнеров Украины, Совет судей заблокировал судебную реформу, не делегировав своих представителей в Совет по этике. Это прямое нарушение закона и плевок в сторону международных партнеров, которым [президент Владимир] Зеленский обещал судебную реформу. Однако прежде всего это плевок в глаза украинцам, которым Зеленский и "слуги народа" обещали справедливость", – считают в ЦПК.
Этический совет без членов, которых делегирует Совет судей, не может быть создан, то есть реформа вообще не запустится, заблокирован отбор новых членов ВСП, объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик.
Она отметила, что у Верховной Рады сейчас есть две вакансии в ВСП, а у съезда ученых – одна. Однако они не смогут назначить своих кандидатов, поскольку их не сможет оценить Этический совет.
"Сейчас по сути работа ВСП заблокирована и рассмотрение дисциплинарных дел тоже. В законе написано, что ВСП не может назначить дисциплинарных инспекторов, пока Этический совет не проверит действующих членов ВСП. А пока новые дисциплинарные инспекторы не отобраны, нельзя рассматривать дела по новым правилам. По старым правилам их уже тоже не рассматривают", – объяснила эксперт.
Таким образом, говорит Чижик, сегодняшнее решение Совета судей заблокировало "фактически все" – не только назначение новых членов ВСП, но и рассмотрение дисциплинарных дел на судей, которое теперь отложено на неопределенный срок.
Она добавила, что Совет судей по закону должен был направить своих кандидатов в Этический совет в течение 30 дней с момента обращения главы ВСП. "Такое обращение было отправлено еще 10 августа, сегодня 13 сентября", – констатировала Чижик.
10 сентября международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия (ВСП) два списка экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при ВСП и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). По информации ЦПК, представленные эксперты – "элита судебной и юридической систем США и ЕС, например, судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и внутренних дел Словении".
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должностей, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.
Законопроект №5068 (о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов) – один из "судебных" проектов, которые инициировал Зеленский в феврале 2021 года. В первом чтении Рада его приняла 19 мая. 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.
13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями Зеленского. За проект закона проголосовало 305 нардепов.
Законопроект определяет, что членов ВККС будет отбирать конкурсная комиссия по вопросам добропорядочности, которая состоит из шести членов (три члена должны быть судьями или судьями в отставке, которых предложил Совет судей Украины, еще по одному члену предложат Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины).
Но в первый состав комиссии по вопросам добропорядочности войдут три судьи и три независимых эксперта (экспертов предложат международные организации, которые предоставляют Украине помощь в сфере борьбы с коррупцией).
Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.
3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.
Представитель президента в Конституционном Суде Украины, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский говорил в начале сентября, что ВККС должна возобновить работу до конца года. По его словам, к этому времени также заработает этический совет, который должен обновить состав ВСП.