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В Украине Высший совет правосудия уволил шестерых судей, включая судью Верховного Суда

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Всего с начала 2021 года ВСП уволил 125 судей
Всего с начала 2021 года ВСП уволил 125 судей
Фото: depositphotos.com

Высший совет правосудия (ВСП) на заседании 7 сентября принял отставку шестерых судей, включая судью Верховного Суда, подавших соответствующие заявления. Об этом сообщается на сайте ВСП.

Уволены Анна Билык с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, Оксана Линник с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области, Галина Лабань с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда. Также уволен судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Николай Гусак, судья Донецкого апелляционного суда Светлана Савкова и судья Черновицкого апелляционного суда Онуфрий Колотило.

"Таким образом, с начала 2021 года на общих основаниях уволены 118 судей: 116 – в связи с подачей заявления об отставке, два – в связи с подачей заявления по собственному желанию. В связи с особыми обстоятельствами уволены семь судей", – уточнили в ВСП.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава Верховного Суда Валентина Данишевская допускала, что судьи стали чаще подавать в отставку из-за опасений относительно возможного прекращения работы ВСП.

Данишевская пояснила, что при прекращении работы ВСП "работа судебной системы будет парализована, а все процессы назначения, перевода и увольнения судей заблокированы".

Глава суда напомнила, что уже в течение двух лет не работает Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) – "главный кадровый орган судебной системы". "Судьи помнят 2014-й и 2015 годы, когда ВККС и Высший совет правосудия были остановлены и не работали девять и 15 месяцев соответственно. Поэтому даже наименьшее опасение повторения такой ситуации приводит к преждевременной отставке судей", – резюмировала Данишевская.

В 2020 году Данишевская говорила также, что в Украине судьи "несут непомерную нагрузку" и при этом не чувствуют защиты со стороны государства.

Контекст:

В 2014 году в Украине была начата судебная реформа. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пакет "судебных" законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля 2021 года.

13 июля Рада приняла законопроект о возобновлении работы ВККС с предложениями президента. 14 июля Рада приняла во втором чтении законопроекты №5068 и №5069 о создании этического совета по профоцениванию и добропорядочности членов Высшего совета правосудия и службы дисциплинарных инспекторов.

Принятие "судебных" законопроектов приветствовали ЕС, США и послы G7.

3 августа Зеленский подписал три закона из пакета судебной реформы.

Теги: Высшая квалификационная комиссия судей, суды, отставка, судьи, увольнение, Высший совет правосудия, Валентина Данишевская
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