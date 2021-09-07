В Украине Высший совет правосудия уволил шестерых судей, включая судью Верховного Суда

Всего с начала 2021 года ВСП уволил 125 судей Фото: depositphotos.com

Уволены Анна Билык с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области, Оксана Линник с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области, Галина Лабань с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда. Также уволен судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Николай Гусак, судья Донецкого апелляционного суда Светлана Савкова и судья Черновицкого апелляционного суда Онуфрий Колотило.

"Таким образом, с начала 2021 года на общих основаниях уволены 118 судей: 116 – в связи с подачей заявления об отставке, два – в связи с подачей заявления по собственному желанию. В связи с особыми обстоятельствами уволены семь судей", – уточнили в ВСП.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава Верховного Суда Валентина Данишевская допускала, что судьи стали чаще подавать в отставку из-за опасений относительно возможного прекращения работы ВСП.

Данишевская пояснила, что при прекращении работы ВСП "работа судебной системы будет парализована, а все процессы назначения, перевода и увольнения судей заблокированы".

Глава суда напомнила, что уже в течение двух лет не работает Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) – "главный кадровый орган судебной системы". "Судьи помнят 2014-й и 2015 годы, когда ВККС и Высший совет правосудия были остановлены и не работали девять и 15 месяцев соответственно. Поэтому даже наименьшее опасение повторения такой ситуации приводит к преждевременной отставке судей", – резюмировала Данишевская.

В 2020 году Данишевская говорила также, что в Украине судьи "несут непомерную нагрузку" и при этом не чувствуют защиты со стороны государства.