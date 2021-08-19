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Обнародованные выводы Этической комиссии при Высшем совете правосудия по Гречковскому дают основания для обращения в ЕСПЧ – адвокат Черезов

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Игорь Черезов: Активисты уже осведомлены, каким будет решение этой комиссии первым недобропорядочным будет Гречковский
Игорь Черезов: Активисты уже осведомлены, каким будет решение этой комиссии – первым недобропорядочным будет Гречковский
Фото: Cherezov Igor / Facebook

Адвокат Игорь Черезов считает, что сейчас есть все юридические основания для того, чтобы оспорить в украинских судах и в Европейском суде по правам человека будущие выводы Этической комиссии при Высшем совете правосудия относительно члена ВСП Павла Гречковского. Об этом юрист написал в своем блоге на ЛІГА.net 18 августа.

Он отметил, что судебная реформа предусматривает создание при Высшем совете правосудия Этической комиссии, которая проверит добропорядочность действующих членов ВСП. При этом, хотя комиссия еще не сформирована, в СМИ уже публикуют информацию, какие она будет принимать негативные решения относительно конкретных членов ВСП. При этом, против этих же членов Совета организована информационная атака, утверждает адвокат.

"Закон устанавливает формальности, что это будут три международных эксперта и три судьи, но фамилии даже на уровне кандидатов еще не названы. Однако, активисты уже осведомлены, каким будет решение этой комиссии – первым недобропорядочным будет Гречковский", – пишет Черезов. 

Согласно процедуре, такую проверку пройдут все члены ВСП, уточняет адвокат. Однако, то, что задолго до назначения кадрового состава Этической комиссии содержание ее будущих решений уже известно отдельным людям, ставит под сомнение легитимность реформы, убежден Черезов. При этом сама идея такой комиссии не полностью соответствует Конституции, в том числе и из-за решающей роли иностранцев при оценивании конституционного государственного органа, заявил эксперт.

"Процедуры допуска иностранцев к оценке конституционных органов (а Высший совет правосудия – именно такой орган) нет нигде в мире, и над нашей страной в данном случае ставят какой-то эксперимент с неизвестным итогом. В-третьих, и это главное. На этапе принятия закона всем сказали, что иностранцы в комиссии – это практически "соль", совесть и главный смысл всей реформы. Они суперкомпетентны, нейтральны, порядочны, доброчесні, не связаны с судейскими, олигархическими и политическими кланами и вообще вряд ли ранее задумывались, как работают суды в Украине. И вот поэтому именно эти люди способны объективно оценивать членов Высшего совета правосудия на предмет профессионализма, этики и добропорядочности. Как же так получилось, что итоговое решение этих экспертов уже известно, хотя их фамилии еще никто не знает?" – написал Черезов.

По его словам, вместо реальных улучшений такая реформа закрепляет практики избирательного правосудия и фактические преследования конкретных членов ВСП.

"Прошло всего две недели, а мы уже видим, что это становится сильно похожим на избирательное правосудие, травлю неугодных, двойные стандарты и предвзятость. И может быть даже на коррупцию. Эти иностранные эксперты, когда прибудут в Украину, будут использованы для прикрытия передела должностей в судебной власти. Уже на сегодняшний день, имея десятки публикаций активистов о том, какие решения примут эти иностранцы против Гречковского, любое реально принятое ними решение можно оспаривать в суде. Оснований будут снова десятки. Другим членам Высшего совета правосудия также советую почитать, что пишут о них активисты и какие решения о добропорядочности им обещают в своих якобы расследованиях", – отметил адвокат.

Он считает, что у таких дел есть перспектива в ЕСПЧ.

"Это же европейская реформа, как нам обещали. Вот мы там и оценим, насколько она соответствовала европейским стандартам. Или же докажем, что ее кроили без всякой достойной цели, а просто – под конкретные фамилии", – написал Черезов в своем блоге.

Теги: конституция, ЕСПЧ, судебная реформа, суды, судьи, Павел Гречковский, Высший совет правосудия, Игорь Черезов
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