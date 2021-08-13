В Одессе ответчик по иску составил завещание на судью, а потом заявил ей отвод – Высший совет правосудия

Судья Киевского райсуда Одессы Ирина Огренич рассказала, что один из участников гражданского дела (ответчик) составил завещание на долю домовладения в ее пользу, на основании чего заявил ей отвод. При этом судья подчеркнула, что завещание составлено за несколько дней до подачи заявления об отводе. По мнению Огренич, таким образом ответчик хотел повлиять на нее как на председательствующего судью по указанному делу.

"Завещание является личным распоряжением лица (завещателя) относительно имущества, которое ему принадлежит. В то же время обстоятельства, о которых сообщила судья, связаны с ее профессиональной деятельностью по осуществлению правосудия по конкретному делу, поскольку документ составил участник дела, заинтересованный в результатах рассмотрения. ВСП считает, что такие обстоятельства создают угрозу судейской независимости, могут быть способом воздействия на суд, поскольку имеют целью побудить судью к совершению или несовершению определенных процессуальных действий или принятию судебных решений", – заявили в ВСП.

В совете отметили, что обратились в Офис генпрокурора относительно расследования в уголовном производстве по ч. 1 ст. 376 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность судебных органов) касательно обстоятельств, изложенных в сообщении Огренич.