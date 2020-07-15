Гречковский выиграл дела в суде у нардепов Лубинца и Курячего – адвокат

Адвокат Ольга Демидюк рассказала о решениях апелляционных инстанций по искам члена Высшего совета правосудия Павла Гречковского к нардепу от группы "Партія "За майбутнє" Дмитрию Лубинцу, бывшему адвокату Анджею Климчуку, а также бывшему нардепу от Блока Петра Порошенко Максиму Курячему.

Член Высшего совета правосудия Павел Гречковский выиграл иск к нардепу от группы "Партія "За майбутнє" Дмитрию Лубинцу и бывшему адвокату Анджею Климчуку, также апелляционная инстанция подтвердила решение в пользу Гречковского и по другому делу – в отношении Лубинца и уже бывшего нардепа от Блока Петра Порошенко Максима Курячего, сообщила "Українським новинам" адвокат Ольга Демидюк.

2 июля Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда от 21 января, которое обязывало Лубинца и Климчука опровергнуть заявления о Гречковском во время брифинга в Верховной Раде в мае 2019 года. Телеканал "Рада", согласно решению суда, должен предоставить эфир для такого опровержения в течение 15 дней, рассказала юрист. По ее информации, Климчук уже частично выполнил решение суда и зачитал в эфире его резолютивную часть.

Демидюк отметила, что суд признал ложными слова Климчука про оправдательный приговор Гречковскому, влияние на судей и прокуроров, безосновательность лишения самого Климчука права на занятие адвокатской деятельностью за негласное сотрудничество с правоохранительными органами. Также суд оценил высказывания нардепа Лубинца о семье Гречковского, его намерении быть избранным членом Высшего совета правосудия, а также об уголовном деле против Гречковского, в котором на тот момент был вынесен оправдательный приговор.

Апелляционная инстанция подтвердила законность взыскания с Лубинца и Климчука морального вреда по 25 тыс. грн с каждого.

"Учитывая доказанность в судебном заседании факта распространения ответчиками об истце недостоверной информации, принимая во внимание то, что ответчиками не было доказано, что распространенная ими информация является достоверной, законным и обоснованным является вывод суда о наличии оснований для защиты личных неимущественных прав истца в связи с распространением недостоверной и ложной информации о нем", – сказала Демидюк и добавила, что Апелляционный суд подтвердил: распространенная о Гречковском информация не носила характер оценочных суждений, а была "недостоверной, ложной и унижающей честь, достоинство и его деловую репутацию".

"Распространенная апеллянтами информация имеет категорическую утвердительную форму, прямо указывает на совершение истцом тех или иных противоправных действий, не является предположением или критикой деятельности истца, ее можно проверить на достоверность, поэтому она не является оценочными суждениями и подлежит опровержению. То есть судом первой инстанции было правильно установлено, что распространенная апеллянтами информация содержит фактические данные, а затем может быть проверена на предмет ее соответствия действительности и как следствие может быть признана недостоверной", – объяснила адвокат.

17 июля 2019 года Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Гречковского о защите чести, достоинства и деловой репутации к Лубинцу и Курячему и обязал нардепов опровергнуть эту информацию.