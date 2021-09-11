Порошенко с нетерпением ждет приглашения в СБУ по делу вагнеровцев – нардеп Геращенко

Порошенко допрашивают о чем угодно, только не по делу вагнеровцев, отметила Геращенко Скриншот: Shuster online / YouTube

30 декабря 2020 года Порошенко заявлял, что именно он санкционировал проведение операции украинских спецслужб по задержанию членов российской частной военной компании "Вагнер" в 2018 году.

Геращенко отметила, что переспросила у Порошенко, были ли после его заявления попытки прокуратуры или СБУ допросить его как свидетеля.

"Нет. Его допрашивают о картинах, о чем угодно. Но представьте себе, за год не было ни единой попытки, чтобы понять, что же там было", – заявила Геращенко.

10 сентября следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады объявила промежуточные результаты расследования спецоперации по вагнеровцам. Накануне глава комиссии, нардеп Марьяна Безуглая ("Слуга народа") говорила, что ВСК завершила работу по расследованию.

"На самом деле это не ВСК, а ТСН. Потому что это был корпоратив "слуг народа", потому что в ней не было ни одного депутата от другой фракции. Собралось семь депутатов от "слуг народа", которые проводили расследование. И самое позорное – что туда сначала не допустили самих разведчиков, пришедших с добрым намерением рассказать все, что они знают. В том числе руководителя этой операции господина [Василия] Бурбу", – подчеркнула Геращенко.

По словам главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, представителей других фракций не пустили на заседание ВСК, так как они не были в составе комиссии.

"Когда ВСК готовилась, оппозиция не хотела присоединиться. Сегодня почему-то написала все посты, что ее не пустили на ВСК. Почему не пустили? Есть ВСК, мы всем предложили открыто с трибуны: присоединяйтесь, давайте своих кандидатов... Ну конечно, вас не пускают, потому что вы не в ВСК", – сказал Арахамия в эфире ток-шоу.

Он добавил, что для того, чтобы участвовать в ВСК, сначала нужно пройти специнструктаж, получить допуск и доступ к государственной тайне.