Дело вагнеровцев. Верещук опровергла версию об утечке информации

Ирина Верещук: Меня интересовало только одно: были ли нарушения закона при передаче секретной информации? Фото: пресс-служба Ирины Верещук

"Есть закон о государственной тайне, есть закон о разведке. Есть круг лиц, являющихся потребителями совершенно секретной информации. Есть порядок передачи такой информации. И тут меня интересовало только одно – были ли нарушения закона при передаче секретной информации? Потому что все остальное – или неважные детали, или вообще нерелевантные вещи", – подчеркнула Верещук.

На вопрос журналистки Наташи Влащенко, была ли утечка информации, Верещук ответила: "Нет, не было".

Она сообщила, что в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки также предварительно проводились слушания, которые касались дела сотрудников спецслужб, но эта информация не разглашается из-за грифа секретности. Нардеп также отметила, что информация под грифом "совершенно секретно" не может публично обсуждаться политиками.