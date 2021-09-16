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ПОЛИТИКА

Дело вагнеровцев. Верещук опровергла версию об утечке информации

Ирина Верещук: Меня интересовало только одно: были ли нарушения закона при передаче секретной информации?
Ирина Верещук: Меня интересовало только одно: были ли нарушения закона при передаче секретной информации?
Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета ВРУ по госбезопасности и обороне, руководитель рабочей группы по противодействию гибридным угрозам Ирина Верещук заявила, что утечки информации о планировании операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" не было. Об этом политик сообщила 15 сентября в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

"Есть закон о государственной тайне, есть закон о разведке. Есть круг лиц, являющихся потребителями совершенно секретной информации. Есть порядок передачи такой информации. И тут меня интересовало только одно – были ли нарушения закона при передаче секретной информации? Потому что все остальное – или неважные детали, или вообще нерелевантные вещи", – подчеркнула Верещук.

На вопрос журналистки Наташи Влащенко, была ли утечка информации, Верещук ответила: "Нет, не было".

Она сообщила, что в парламентском комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки также предварительно проводились слушания, которые касались дела сотрудников спецслужб, но эта информация не разглашается из-за грифа секретности. Нардеп также отметила, что информация под грифом "совершенно секретно" не может публично обсуждаться политиками.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 наемников ЧВК "Вагнер" (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

5 сентября 2021 года журналист Bellingcat Христо Грозев сказал, что расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена. "Доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер". В Офисе президента Украины заявляли, что информация в материале CNN об операции взята из источников, которые не имеют ценности.

Рада создала временную следственную комиссию 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует "возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины". Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Первое заседание ВСК провела 6 июля.

На заседании 13 сентября временная следственная комиссия Верховной Рады заслушала двух офицеров ГУР Минобороны, которые участвовали в планировании и проведении операции по задержанию вагнеровцев. 

14 сентября заседание ВСК не состоялось из-за отсутствия кворума. Глава ВСК, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что заседание комиссии отложили до понедельника, 20 сентября.

Теги: наемники, Ирина Верещук, расследование, спецслужбы, временная следственная комиссия, Вагнер, спецоперация, безопасность, ЧВК
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