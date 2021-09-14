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Бывший глава ГУР Бурба сказал, что на заседание ВСК по делу вагнеровцев прибыл из-за границы

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Бурба заявил, что был за границей
Бурба заявил, что был за границей
Фото: censor.net

Бывший начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба прибыл на заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины 14 сентября по приглашению ее главы, нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой. Об этом Бурба сказал журналистам по итогам заседания, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я прибыл на заседание. [...] И в то же время получил информацию, что сегодня заседания не будет в связи с тем, что отсутствует кворум. Более того, получил дополнительное приглашение на понедельник. Заседание сегодня не проходило, я общался с Безуглой", – пояснил он.

Бурба отметил, что сегодня в 17.00 прибыл из-за границы и в 18.30 уже был на заседании ВСК. На вопрос, с какой целью он был за границей, Бурба сказал, что возил ребенка на лечение. На уточняющие вопросы о непосредственном деле вагнеровцев он отвечать не стал, объяснив это тем, что все ответы может предоставить только ВСК.

"В понедельник я отвечаю на все вопросы членов ВСК, после этого, возможно, пообщаюсь с журналистами", – сказал Бурба.

На вопрос, стоит ли заслушать на ВСК президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, он сказал, что "если есть разногласия, то, конечно, стоит".

Безуглая рассказала в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 14 сентября, что ранее обращалась к Бурбе, но "контакта не было".

"После сегодняшнего моего заявления он вышел на контакт. Мы его в ближайшее время заслушаем – или завтра, или послезавтра. То есть такие моменты дополнительной сверки, дополнительной проверки еще будут продолжаться в рамках работы временной следственной комиссии", – пояснила нардеп.

На заседании 13 сентября ВСК заслушала двух офицеров ГУР Минобороны, которые участвовали в планировании и проведении операции по задержанию вагнеровцев. Безуглая говорила, что они предоставили "очень специфическую" информацию.

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует "возможные противоправные действия представителей государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, угрожать национальной безопасности Украины". Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Первое заседание ВСК провела 6 июля, на следующее приглашали пятого президента Украины Петра Порошенко. Он заявил, что может посетить заседание ВСК, если оно будет посвящено операции против наемников ЧВК "Вагнер", но считает более эффективным, если одновременно туда прибудет Зеленский. В комиссии заявили, что Зеленского не могут пригласить на заседание ВСК, так как он является неприкосновенным лицом. В итоге ни Порошенко, ни Зеленский не посетили заседание ВСК.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

5 сентября 2021 года журналист Bellingcat Христо Грозев сказал, что расследователи имеют достаточное количество данных, подтверждающих факт спецоперации, но не нашли ответа на вопрос, по какой причине она была отменена. "Доказано, что российские спецслужбы спят, что их можно победить, что украинские спецслужбы достаточно компетентны", – подчеркнул Грозев.

7 сентября американский телеканал CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки заявил, что Соединенные Штаты знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

Грозев говорил, что, кроме расследования CNN (его готовили при помощи Bellingcat), выйдет еще два материала Bellingcat об операции, в том числе документальный фильм, который может быть номинирован на "Оскар".

В Офисе президента Украины заявляли, что информация в материале CNN об операции взята из источников, которые не имеют ценности.

Теги: Верховная Рада, расследование, Владимир Зеленский, временная следственная комиссия, Вагнер, Василий Бурба, Марьяна Безуглая, Андрей Ермак, заседание
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