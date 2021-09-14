Бывший глава ГУР Бурба сказал, что на заседание ВСК по делу вагнеровцев прибыл из-за границы

"Я прибыл на заседание. [...] И в то же время получил информацию, что сегодня заседания не будет в связи с тем, что отсутствует кворум. Более того, получил дополнительное приглашение на понедельник. Заседание сегодня не проходило, я общался с Безуглой", – пояснил он.

Бурба отметил, что сегодня в 17.00 прибыл из-за границы и в 18.30 уже был на заседании ВСК. На вопрос, с какой целью он был за границей, Бурба сказал, что возил ребенка на лечение. На уточняющие вопросы о непосредственном деле вагнеровцев он отвечать не стал, объяснив это тем, что все ответы может предоставить только ВСК.

"В понедельник я отвечаю на все вопросы членов ВСК, после этого, возможно, пообщаюсь с журналистами", – сказал Бурба.

На вопрос, стоит ли заслушать на ВСК президента Украины Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, он сказал, что "если есть разногласия, то, конечно, стоит".

Безуглая рассказала в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 14 сентября, что ранее обращалась к Бурбе, но "контакта не было".

"После сегодняшнего моего заявления он вышел на контакт. Мы его в ближайшее время заслушаем – или завтра, или послезавтра. То есть такие моменты дополнительной сверки, дополнительной проверки еще будут продолжаться в рамках работы временной следственной комиссии", – пояснила нардеп.

На заседании 13 сентября ВСК заслушала двух офицеров ГУР Минобороны, которые участвовали в планировании и проведении операции по задержанию вагнеровцев. Безуглая говорила, что они предоставили "очень специфическую" информацию.