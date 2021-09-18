Де-факто на оккупированной территории Донбасса есть избирательные участки по выборам в Госдуму РФ – Гармаш

"Они не называются избирательными участками официально, но они называются "инфоцентрами". Их на территории оккупированного Донбасса открыто около 400 – 396", – сказал он.

Представитель украинской делегации в ТКГ отметил, что урны для бюллетеней там не стоят.

"Но если смотреть их так называемые "официальные сайты", то там постоянно людей приглашают, правда, зарегистрировавшихся на сайте госуслуг, прийти и проголосовать. То есть совершить акт голосования. Хотя и виртуально, в электронном виде, но на этих участках", – объяснил Гармаш.

Он считает, что оккупанты "понимают, что многие могут не разобраться, надо получить на почту код определенный, чтобы зайти, потом найти, где это сделать на этом сайте, где поставить галочку".

"Поэтому людей призывают прийти в эти "инфоцентры", на эти так называемые "консультационные участки" и проголосовать. Поэтому де-факто это избирательные участки. Потому что люди будут на территории Украины фактически реализовывать голосование. Виртуально, но их приглашают именно это сделать. Людей просто используют. Иногда мне просто обидно за своих земляков, потому что их в очередной раз просто используют", – заявил Гармаш.