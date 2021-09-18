В Кремле объяснили, почему часы Путина во время голосования показывали 10 сентября

18 сентября российские СМИ обратили внимание на то, что на видео с голосования Путина его часы показывали 10 сентября.

Журналисты также добавили, что часы отстают на семь дней и на других официальных мероприятиях.

В ответ на это Песков заявил, что "у Путина не установлена дата на часах, он на нее не смотрит и датой на часах не пользуется". Поэтому, по его словам, часы показывали 10 сентября, хотя Путин говорил, что голосовал 17 сентября.