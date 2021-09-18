В Ростовской области приехавшим из ОРДЛО выдали российские паспорта перед голосованием на выборах в Госдуму – СМИ

Из оккупированного Донецка выехало шесть автобусов, в каждом из них было около 50 человек. На одном из автобусов была надпись "Наш выбор — Россия!", рассказали корреспонденты канала.

Один из избирателей рассказал "Дождю", что получил российских паспорт в Матвеево-Курганском сельском поселении. Он сказал, что "очень рад возможности проголосовать".

"Кавказский узел" написал, что 17 сентября российские паспорта получили сразу около 400 жителей оккупированных территорий Донбасса. Сразу после этого их на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.