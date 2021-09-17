Выборы в Госудуму РФ. Данилов сказал, что СНБО введет санкции против всех причастных к организации голосования в ОРДЛО и Крыму

Данилов сказал, что санкции введут и против иностранных граждан, если они приедут в Крым или ОРДЛО как наблюдатели на выборах в Госдуму РФ Фото: rnbo.gov.ua

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге в Киеве 17 сентября после заседания СНБО, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Подавляющее большинство санкций [которые рассматривали сегодня] касается вопросов, которые сегодня есть на оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, это выборы в так называемую Государственную думу Российской Федерации. Мы уверены, что на этих территориях нет права у Российской Федерации проводить выборы, потому все участники этого процесса, которые принимают участие, – члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты, все наблюдатели, которые являются официальными лицами на этих выборах, – будут под санкциями нашей страны", – сказал он.

По словам Данилова, сегодня СНБО работал с первым санкционным списком, в отношении всех лиц, которые в нем есть, будут введены максимальные санкции.

"Кроме того, мы хотим предупредить всех иностранных граждан, желающих принять участие в этом фарсе на территории Донецкой и Луганской областей и на территории Крыма. Если они там появятся в качестве официальных наблюдателей или каких-то других лиц во время выборов, независимо от того, будут ли они сенаторами или будут ли они должностными или какими-то другими лицами с тем или иным иммунитетом, они – мы предупреждаем – обязательно будут под санкциями нашей страны", – подчеркнул секретарь СНБО.