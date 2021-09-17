Стало известно, какие вопросы рассмотрят на заседании СНБО 17 сентября

По данным издания, СНБО может ввести новые санкции. Источник не уточнил, в отношении кого готовятся ограничительные меры.

Информагентство УНН сообщило, что на заседании рассмотрят "текущие темы". Источник агентства заявил, что от заседания "не стоит ождать никаких сенсаций". По его словам, повестка дня СНБО, которую обсуждали 16 сентября, была предварительной, в нее могут внести изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову провести заседание 17 сентября.