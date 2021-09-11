"Прозвучала фамилия Коломойского". Данилов назвал следующий кейс, который рассмотрит СНБО

Данилов: Если бы у Коломойского не было сообщников в НБУ, он не мог бы ничего делать Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Прозвучала фамилия Игоря Коломойского. Так я могу сказать: если бы [у него] не было сообщников в Нацбанке Украины, он не мог бы ничего делать. Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но определенные вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд [грн] мы оплатили с вами наших собственных денег за ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будут рассматривать в СНБО по поручению президента, – это именно то, как случилось, что денег нет, а олигархи дополнительно появились после "банкопадов". Это вещи, которые должны быть публичными", – сказал Данилов.