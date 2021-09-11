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"Прозвучала фамилия Коломойского". Данилов назвал следующий кейс, который рассмотрит СНБО

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Данилов: Если бы у Коломойского не было сообщников в НБУ, он не мог бы ничего делать
Данилов: Если бы у Коломойского не было сообщников в НБУ, он не мог бы ничего делать
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский поручил рассмотреть новый кейс о появлении в Украине олигархов после волны "банкопадов". Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 сентября во время панельной дискуссии на форуме YES Brainstorming в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Прозвучала фамилия Игоря Коломойского. Так я могу сказать: если бы [у него] не было сообщников в Нацбанке Украины, он не мог бы ничего делать. Продолжается ли это сейчас? Мне сложно сказать, но определенные вещи, которые происходят в банковской системе, не удивляют. 96 млрд [грн] мы оплатили с вами наших собственных денег за ситуацию, что какие-то владельцы что-то там не добавляют. Следующий кейс, который будут рассматривать в СНБО по поручению президента, – это именно то, как случилось, что денег нет, а олигархи дополнительно появились после "банкопадов". Это вещи, которые должны быть публичными", – сказал Данилов.

Контекст:

Во время кризиса 2012–2017 годов с украинского рынка было выведено 95 из 175 банков – более половины банковской системы. Фонд гарантирования вкладов выплатил их вкладчикам порядка 90 млрд грн возмещения. Для осуществления выплат в долг под рыночные 10-12% годовых было получено около 80 млрд грн: 20 млрд грн у НБУ и 59 млрд грн у Министерства финансов Укрины.

Фонд на сегодняшний день полностью рассчитался с НБУ, выплатив 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн – начисленные проценты. А также перечислил Министерству финансов 19,6 млрд грн, из которых почти 7 млрд грн – начисленные проценты.

Согласно данным НБУ, в течение 2014–2020 годов правление регулятора приняло 97 решений об отнесении банков к категории неплатежеспособных и их ликвидации. Большинство из них – в 2014–2015 годах.

Теги: НБУ, кризис, Фонд гарантирования вкладов, Владимир Зеленский, олигархи, выплаты, вкладчики, Алексей Данилов
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