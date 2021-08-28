Марунич: В санкционном списке СНБО не будет Кулика. Вмешательство в выборы США властью Украины абсолютно проигнорировано

К визиту президента Украины в США в СНБО планировали наложить санкции на всех украинцев из американских санкционных списков, заявил Дмитрий Марунич Фото: depositphotos.com

"К визиту президента Украины Владимира Зеленского в США в СНБО планировали наложить санкции на всех украинцев, которые находятся в американских санкционных списках. Процесс этот начался еще в июне – тогда под санкции попали 100 украинцев, а секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что из 127 на 100 были наложены зеркальные санкции 18 июня, относительно остальных "идет сбор информации". Спустя пару недель он добавил, что из 130 членов, в отношении которых были применены санкции, на сегодняшний день умершими уже считаются четыре, то есть 126. Предыдущее решение касалось санкций против 100 человек. Осталось 26", – написал Марунич.

Он напомнил, что 16 июля был принят новый санкционный список СНБО и Данилов объявил, что речь идет о девяти лицах, но среди них нет нардепа Александра Дубинского, внефракционного парламентария Андрея Деркача и бизнесмена Игоря Коломойского.

"После того, как была согласована дата визита Зеленского в Вашингтон, американское судебное издание Forensic News в опубликованной 16 июля статье "Внутри операции Руди Джулиани по нанесению вреда Джо и Хантеру Байденам" сообщило, что украинский экс-прокурор Константин Кулик был ключевой фигурой в документальном фильме бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани под названием "Бурелом" о предполагаемых преступлениях нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. Эксперты и дипломаты в один голос протрактовали эту публикацию как сигнал о том, что от украинских властей ждут конкретных действий относительно Кулика и других фигурантов вмешательства в американские выборы. И якобы даже этот сигнал поняли и к 31 августа такой санкционный список готовили", – сообщил Марунич.

20 августа Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел персональные экономические ограничительные санкции, в частности, против Деркача.

"Однако, по последним новостям, Константина Кулика, который выходил на все пресс-конференции вместе с Деркачем, в этом списке не будет. И что уж совсем неудивительно: не будет в этих списках и Игоря Коломойского. Таким образом, самая болевая точка в украино-американских отношениях – вмешательство в выборы США – нашими властями абсолютно проигнорирована, несмотря на прозрачные намеки от принимающей стороны. Поэтому ждать, что там нас будут встречать хлебом-солью и идти навстречу по всем нашим вопросам, не приходится. Интересы отдельно взятого олигарха оказались выше интересов страны", – считает он.