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Экс-прокурор Кулик был ключевым спикером в предвыборном фильме Джулиани против Байдена – СМИ

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Министерство финансов США наложило на Кулика санкции
Министерство финансов США наложило на Кулика санкции
Скриншот: Forensic News / Facebook

Украинский экс-прокурор Константин Кулик был ключевой фигурой в документальном фильме бывшего адвоката экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани под названием "Бурелом" о предполагаемых преступлениях нынешнего президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине, сообщает американское судебное издание Forensic News в опубликованной 16 июля статье "Внутри операции Руди Джулиани по нанесению вреда Джо и Хантеру Байденам".

Авторы Forensic News Скотт Стедман, Эдриен Кобб и Мэтт Бернардино утверждают, что получили эксклюзивный доступ ко множеству видео, которые, как они полагают, были записаны компанией SeeViewMedia. Фильм не был опубликован целиком, но у SeeViewMedia были эксклюзивные записи с Куликом, против которого в США ведется федеральное расследование и введены санкции из-за попытки вмешательства в выборы президента.

Журналисты отметили, что "после трехкратного обвинения в коррупции и увольнения в 2019 году Кулик вместе с Руди Джулиани распространял необоснованные заявления о Хантере Байдене и Burisma". Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group.

Министерство финансов США наложило на Кулика санкции за его роль в схеме Джулиани, заявив, что Кулик "заключил союз с [российским агентом Андреем] Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции".

"Представители спецслужб пришли к выводу, что Деркач находился под прямым контролем президента России Владимира Путина. В кадрах SeeViewMedia Кулик говорит по-украински с английскими субтитрами, озвучивая разнообразные теории заговора в отношении бывшего посла США в Украине Мари Йованович, бизнесмена Джорджа Сороса, Burisma Holdings в Украине, а также Хантера и Джо Байденов", – пишут авторы статьи.

"Преступник может добиться гораздо большего с большими деньгами и связями с вице-президентом США, чем с большими деньгами", – говорит Кулик в фильме.

Также он упоминает письмо, направленное сенатору Рону Джонсону, в котором Кулик подробно изложил свои утверждения и попросил дать публичные показания.

ВИДЕО
Видео: Forensic News / YouTube

Forensic News утверждает, что с SeeViewMedia Кулик начал сотрудничество после того, как под санкции американского минфина попал его соратник, внефракционный нардеп Андрей Деркач. Власти США назвали его "активным российским агентом, более десяти лет поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами".


Деркач и Кулик вместе провели ряд пресс-конференций, на которых обнародовали аудиозаписи разговора Джо Байдена с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Портал отмечает, что в объявлении о санкциях министерство финансов США заявило, что часть аудиозаписей, опубликованных Деркачем, была отредактирована.

Теги: Россия, США, выборы, санкции, Джо Байден, фильм, Хантер Байден, Burisma Holdings, Андрей Деркач, видео, расследование, обвинение, Константин Кулик, Мари Йованович, записи
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