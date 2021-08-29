Разумков призвал Данилова показать пальцем, на кого из депутатов оказывается давление олигархов, или извиниться

Если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован Радой во втором чтении, отметил Разумков Фото: rada.gov.ua

"Я думаю, что господин Данилов как ответственный гражданин уже обратился к правоохранительным органам, НАБУ, НАПК, потому что связь с олигархами, если они имеют влияние [на нардепов], – это коррупция. Более того, я готов предоставить для этого и трибуну Верховной Рады Украины – ну, чтобы пальцем показать, на кого именно оказывается такое давление. И если такого не произойдет, то, возможно, придется извиниться перед народными депутатами и перед украинским парламентом", – сказал Разумков.

Глава Рады отметил, что у него были "заочные и очные дискуссии" с Даниловым относительно органа, который должен определять перечень олигархов. Разумков считает, что это не должно относиться к полномочиям СНБО.

В то же время если законопроект о деолигархизации будет объективным и сбалансированным, то он может быть проголосован во втором чтении в стенах Верховной Рады, резюмировал спикер парламента.

Данилов считает, что украинцы живут "в крайне тяжелом положении" именно потому, что приходится жить по законам, принятым при поддержке олигархов. "Влияние олигархов именно на Верховную Раду – оно на сегодняшний день очень и очень большое, и мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно прекращать", – отмечал 22 августа секретарь СНБО.