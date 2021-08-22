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ПОЛИТИКА

Влияние олигархов на Верховную Раду очень и очень большое, это нужно прекращать – Данилов

Данилов считает угрозой влияние олигархов на Раду
Данилов считает угрозой влияние олигархов на Раду
Фото: Верховна Рада України / Facebook

В Украине олигархи влияют на принимаемые Верховной Радой законы, и это следует признать. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил телеканалу "Украина 24" в интервью, которое было показано 22 августа.

"Влияние олигархов именно на Верховную Раду – оно на сегодняшний день очень и очень большое, и мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно прекращать. Нужно понимать, что влияние олигархов на законотворческую деятельность – а это один из элементов их существования, те законы, которые они сами себе, скажем так, принимают", – сказал он.

Секретарь СНБО считает, что украинцы живут "в крайне тяжелом положении" именно потому, что приходится жить по законам, принятым при поддержке олигархов.

"Нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует. [...] Это является угрозой", – отметил Данилов.

По его словам, первые "олигархические" деньги были занесены в Раду в 1998 году, когда избирали председателя парламента при премьер-министре Павле Лазаренко (спикером стал Александр Ткаченко). Данилов подчеркнул, что именно тогда вице-спикером стал нынешний нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, попавший под санкции СНБО в 2021 году.

Контекст:

15 апреля на заседании СНБО президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

Данилов сказал, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался. В "Слуге народа" считают, что до пяти действующих нардепов из других фракций могут быть причислены к олигархам.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования; является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявлял, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Теги: Верховная Рада, Виктор Медведчук, коррупция, СНБО, законодательство, закон, олигархи, Алексей Данилов
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