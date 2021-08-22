Влияние олигархов на Верховную Раду очень и очень большое, это нужно прекращать – Данилов

"Влияние олигархов именно на Верховную Раду – оно на сегодняшний день очень и очень большое, и мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно прекращать. Нужно понимать, что влияние олигархов на законотворческую деятельность – а это один из элементов их существования, те законы, которые они сами себе, скажем так, принимают", – сказал он.

Секретарь СНБО считает, что украинцы живут "в крайне тяжелом положении" именно потому, что приходится жить по законам, принятым при поддержке олигархов.

"Нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует. [...] Это является угрозой", – отметил Данилов.

По его словам, первые "олигархические" деньги были занесены в Раду в 1998 году, когда избирали председателя парламента при премьер-министре Павле Лазаренко (спикером стал Александр Ткаченко). Данилов подчеркнул, что именно тогда вице-спикером стал нынешний нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, попавший под санкции СНБО в 2021 году.