Данилов о санкциях России: Это лучший подарок к 30-летию Независимости Украины

"Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это наивысшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства", – отметил Данилов.

Секретарь СНБО пообещал оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше на своей должности, чтобы "раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни".

"Как говорят в народе, "чтобы и духу не было", – заключил он