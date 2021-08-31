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ПОЛИТИКА

Разумков снова прокомментировал заявление Данилова о влиянии олигархов на Раду и напомнил, что законы подписывает президент

Разумков: Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент как гарант Конституции не подписал бы законы, где есть коррупционная составляющая. Ну 100%. Надеюсь, тут он со мной спорить не будет
Разумков: Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент как гарант Конституции не подписал бы законы, где есть коррупционная составляющая. Ну 100%. Надеюсь, тут он со мной спорить не будет
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 31 августа на брифинге в Киеве заявил, что у него нет заочной дискуссии с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать слова секретаря СНБО о влиянии олигархов на украинский парламент, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"У меня нет заочной дискуссии [с Даниловым]. У меня есть позиция, которую я высказываю.  [...] Относительно законопроектов – действительно звучала позиция [Данилова], но мне тоже хотелось бы увидеть, какие законы принимаются в Раде и, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны, не соответствуют Конституции, законам, являются коррупционными. Во-первых, очень часто и от СНБО поступают предложения по тем или иным законам – надеюсь, там нет коррупционной составляющей. Во-вторых, если мы даже гипотетически будем говорить о каком-нибудь влиянии – я уже предложил показать, мое предложение относительно трибуны остается в силе", – заявил Разумков. 

Он напомнил, что авторами законодательных инициатив могут быть не только нардепы, но также президент и Кабмин. 

"И после принятия законов их подписывает именно президент [Владимир Зеленский]. Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент как гарант Конституции, как глава государства не подписал бы законы, где есть коррупционная составляющая. Ну 100%. Надеюсь, тут он со мной спорить не будет", – добавил глава парламента. 

Контекст:

Данилов говорил 22 августа, что влияние олигархов на Раду "на сегодняшний день очень и очень большое". "Мы можем видеть это по законам, которые принимаются. И это нужно прекращать. Нужно понимать, что влияние олигархов на законотворческую деятельность – а это один из элементов их существования, те законы, которые они сами себе, скажем так, принимают", – заявлял он. 

Разумков ответил, что готов предоставить трибуну Верховной Рады Данилову, чтобы тот "пальцем показал, на кого именно оказывается такое давление". В противном случае Данилов, по мнению спикера, должен извиниться. 

Глава Рады отметил, что у него были "заочные и очные дискуссии" с Даниловым относительно органа, который должен определять перечень олигархов. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не СНБО. Он рассказывал в июле, что подал свои правки к законопроекту о деолигархизации, который Рада приняла в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, СНБО, депутаты, законопроект, олигархи, Дмитрий Разумков, Алексей Данилов
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