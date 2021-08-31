Разумков снова прокомментировал заявление Данилова о влиянии олигархов на Раду и напомнил, что законы подписывает президент

Разумков: Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент как гарант Конституции не подписал бы законы, где есть коррупционная составляющая. Ну 100%. Надеюсь, тут он со мной спорить не будет Фото: rada.gov.ua

Так он отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать слова секретаря СНБО о влиянии олигархов на украинский парламент, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У меня нет заочной дискуссии [с Даниловым]. У меня есть позиция, которую я высказываю. [...] Относительно законопроектов – действительно звучала позиция [Данилова], но мне тоже хотелось бы увидеть, какие законы принимаются в Раде и, по мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны, не соответствуют Конституции, законам, являются коррупционными. Во-первых, очень часто и от СНБО поступают предложения по тем или иным законам – надеюсь, там нет коррупционной составляющей. Во-вторых, если мы даже гипотетически будем говорить о каком-нибудь влиянии – я уже предложил показать, мое предложение относительно трибуны остается в силе", – заявил Разумков.

Он напомнил, что авторами законодательных инициатив могут быть не только нардепы, но также президент и Кабмин.

"И после принятия законов их подписывает именно президент [Владимир Зеленский]. Я уверен, в отличие от господина Данилова, что президент как гарант Конституции, как глава государства не подписал бы законы, где есть коррупционная составляющая. Ну 100%. Надеюсь, тут он со мной спорить не будет", – добавил глава парламента.