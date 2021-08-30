Разумков назвал ключевой вопрос шестой сессии Рады IX созыва

"До 15 сентября Верховная Рада Украины ждет проект бюджета на 2022 год. Мы будем концентрировать свое внимание именно на нем, всех комитетов, конечно, профильного комитета – он уже готовится к тем баталиям, которые будут разворачиваться. Потому что действительно ключевым вопросом этой сессии является необходимость подготовить качественный документ. Верховная Рада всегда его дорабатывала после Кабинета Министров Украины", – сказал Разумков.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 августа пообещал вовремя передать в Раду проект госбюджета 2022. Он говорил, что правительство будет делать ставку на увеличение финансирования образования, медицины, социальных программ, армии, экономического роста.