Шмыгаль заявил о перевыполнении госбюджета Украины за первое полугодие. Минфин сообщал о дефиците

"За январь – июнь бюджет выполнен плюс 6,5% к плану. Это (уже я докладывал) 35,5 млрд грн "плюсом". Фактически ожидаем также достаточно хорошего выполнения бюджета по этому году по результатам шести месяцев, девяти месяцев", – сказал он.

Глава правительства подчеркнул, что в зависимости от ситуации будут приниматься решения об изменении бюджетного распределения, и выразил надежду на поддержку при необходимости народными депутатами, "чтобы государство выполняло все свои обязательства перед учителями, врачами, по другим обязательствам, которые несет государство с точки зрения социальной ответственности".

2 июля Министерство финансов Украины сообщало, что с января по июнь госбюджет выполнен с дефицитом в размере 50,4 млрд грн.