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ПОЛИТИКА

Разумков заявил, что предложений от нардепов о смене главы Рады не поступало, но "все может измениться"

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СМИ сообщали, что в ОПУ решили пока "не форсировать" замену Разумкова (на трибуне) Стефанчуком (на заднем плане)
СМИ сообщали, что в ОПУ решили пока "не форсировать" замену Разумкова (на трибуне) Стефанчуком (на заднем плане)
Фото: rada.gov.ua

Народные депутаты на 29 августа не вносили предложений о смене главы Верховной Рады. Об этом в эфире телеканала "Интер" сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Видеозапись его комментария в эфире телеканала опубликована на странице главы Рады в Facebook.

"Всегда все может измениться, но по состоянию на сегодняшний день… предложений от народных депутатов, чтобы сменить голову Верховной Рады, не поступало", – сказал Разумков.

Он добавил, что "не видит такого развития событий для себя".

"Мне нравится моя работа, надеюсь, я достаточно эффективно ее выполняю и буду делать это в дальнейшем, сколько отведено будет Верховной Радой Украины", – отметил Разумков.

Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (под №1) в июле 2019 года. Сейчас является председателем парламента (формально спикер и его заместители не входят в состав фракций).

Контекст:

Периодически СМИ сообщают о якобы имевших место конфликтах между Разумковым и президентом Украины Владимиром Зеленским, а также другими представителями Офиса президента. Так, в конце февраля 2020 года "Украинская правда" со ссылкой на источники написала, что у Разумкова состоялся жесткий разговор с Зеленским, спикер заявил, что не хочет брать на себя негатив от скандалов, в которые вовлечены народные депутаты из пропрезидентской фракции "Слуга народа". Президент, по данным собеседников издания, сказал: "Не нравится – освобождай место". "Разумков на все упреки в свой адрес якобы ответил: "Что-то не нравится в работе Рады – поставьте на голосование предложение снять меня с должности". На том и разошлись", – сообщило издание.

Разумков в марте сказал, что у него "достаточно хорошие" отношения с Зеленским. В апреле он отметил, что "парламент всегда был самостоятельной институцией".

"Дискуссии [с Зеленским] были всегда, в том числе во время избирательной кампании. Ненормально, когда их нет. Они носят рабочий, человеческий, конструктивный характер. Мне кажется, что с президентом у нас абсолютно нормальные отношения. По крайней мере, хочется в это верить", – говорил он.

По данным "Украинской правды", Зеленский недоволен самостоятельностью Разумкова, однако Офис главы государства (ОПУ) решил пока "не форсировать" его замену на посту спикера Верховной Рады первым заместителем Русланом Стефанчуком; в том числе из-за того, что людям нужно "как-то объяснить", почему Разумков должен уйти с должности.

Согласно исследованию Социологической группы "Рейтинг", которое проводили в период с 29 июля по 4 августа, Зеленский и Разумков лидируют в рейтинге доверия украинцев.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, народные депутаты, отставка, парламент, работа, Дмитрий Разумков, спикер, нардеп
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