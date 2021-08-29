Разумков заявил, что предложений от нардепов о смене главы Рады не поступало, но "все может измениться"

СМИ сообщали, что в ОПУ решили пока "не форсировать" замену Разумкова (на трибуне) Стефанчуком (на заднем плане) Фото: rada.gov.ua

"Всегда все может измениться, но по состоянию на сегодняшний день… предложений от народных депутатов, чтобы сменить голову Верховной Рады, не поступало", – сказал Разумков.

Он добавил, что "не видит такого развития событий для себя".

"Мне нравится моя работа, надеюсь, я достаточно эффективно ее выполняю и буду делать это в дальнейшем, сколько отведено будет Верховной Радой Украины", – отметил Разумков.

Разумков был избран в Верховную Раду по списку пропрезидентской партии "Слуга народа" (под №1) в июле 2019 года. Сейчас является председателем парламента (формально спикер и его заместители не входят в состав фракций).