Зеленский и Разумков лидируют в рейтинге доверия украинцев – опрос

В то же время 61% респондентов заявили, что не доверяют главе государства.
На втором месте рейтинга оказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – ему доверяют 32,4% опрошенных, не доверяют 49%.
Следом идут мэр Киева Виталий Кличко (25,6% украинцев ему доверяют, 64,2% – нет), экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (22,2% и 67,6% соответственно), а также политик и шоумен Сергей Притула (21,8% и 56,5%).
Остальные политики расположились следующим образом:
Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.