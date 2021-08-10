ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский и Разумков лидируют в рейтинге доверия украинцев – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленскому доверяют 32,6% украинцев
Зеленскому доверяют 32,6% украинцев
Фото: president.gov.ua

32,6% украинцев доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 августа результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

В то же время 61% респондентов заявили, что не доверяют главе государства.

На втором месте рейтинга оказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – ему доверяют 32,4% опрошенных, не доверяют 49%.

Следом идут мэр Киева Виталий Кличко (25,6% украинцев ему доверяют, 64,2% – нет), экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (22,2% и 67,6% соответственно), а также политик и шоумен Сергей Притула (21,8% и 56,5%).

Остальные политики расположились следующим образом:

  • нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 19,9% и 72,2%;
  • нардеп, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 17,8% и 73%;
  • пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 17,6% и 75,5%;
  • экс-глава МВД Украины Арсен Аваков – 15,1% и 73%;
  • секретарь СНБО Алексей Данилов – 11,9% и 43,3%;
  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 10,6% и 69,1%;
  • глава Офиса президента Андрей Ермак – 10,3% и 58,5%.
  • генпрокурор Ирина Венедиктова – 8,7% и 60,9%.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Украина, рейтинг, Арсен Аваков, Владимир Гройсман, соцопрос, Юрий Бойко, политика, Владимир Зеленский, Центр Разумкова, украинцы, Сергей Притула, Дмитрий Разумков, Денис Шмыгаль, Алексей Данилов, Ирина Венедиктова, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
"Так красиво может фотографировать только папа". Каминская с детьми отдохнула с бывшим мужем
"Так красиво может фотографировать только папа". Каминская с детьми отдохнула с бывшим мужем
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"Думал, дядя Вова ее спрятал", "Я ее не узнала", "Путятишна". В сети обсуждают появление Кабаевой в красном платье с обручальным кольцом
"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике
"После двух родов не каждая будет так выглядеть". Подольская показала тело в купальнике
"Как важно сохранять романтику в отношениях, когда вы вместе долгое время". Кухар на Мальдивах устроила дефиле в прозрачном платье
"Как важно сохранять романтику в отношениях, когда вы вместе долгое время". Кухар на Мальдивах устроила дефиле в прозрачном платье
  Секс-скандал с участием Талашко. В университете отреагировали на обвинения 75-летнего преподавателя в сексуальных домогательствах
  Секс-скандал с участием Талашко. В университете отреагировали на обвинения 75-летнего преподавателя в сексуальных домогательствах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS