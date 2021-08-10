Зеленский и Разумков лидируют в рейтинге доверия украинцев – опрос

В то же время 61% респондентов заявили, что не доверяют главе государства.

На втором месте рейтинга оказался спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков – ему доверяют 32,4% опрошенных, не доверяют 49%.

Следом идут мэр Киева Виталий Кличко (25,6% украинцев ему доверяют, 64,2% – нет), экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман (22,2% и 67,6% соответственно), а также политик и шоумен Сергей Притула (21,8% и 56,5%).

Остальные политики расположились следующим образом:

нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко – 19,9% и 72,2%;

нардеп, сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко – 17,8% и 73%;

пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 17,6% и 75,5%;

экс-глава МВД Украины Арсен Аваков – 15,1% и 73%;

секретарь СНБО Алексей Данилов – 11,9% и 43,3%;

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль – 10,6% и 69,1%;

глава Офиса президента Андрей Ермак – 10,3% и 58,5%.

генпрокурор Ирина Венедиктова – 8,7% и 60,9%.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.