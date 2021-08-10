Зеленский – лидер президентского рейтинга. Во втором туре выборов он победил бы любого оппонента – опрос

Зеленского на выборах главы государства готовы поддержать 28,8% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

Второе место занимает пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, за которого собираются проголосовать 15,9% опрошенных.

Следом идут нардеп, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (14,6%) и нардеп, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (10,9%).

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко набирает 5,9% – у него пятое место.

Остальные политики набирают меньше 5% голосов.

Во втором туре выборов Зеленский победил бы любого оппонента: Порошенко – 60,7% против 39,3% в пользу действующего главы государства, Бойко – 68% против 32% в пользу нынешнего президента.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.