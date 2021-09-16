ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Языковой омбудсмен пригрозил санкциями СНБО телеканалам "1+1", "Интер" и "Украина"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Секретариат языкового омбудсмена начал проверки пяти украинских телеканалов
Секретариат языкового омбудсмена начал проверки пяти украинских телеканалов
Фото: pixabay.com

Офис языкового омбудсмена за два месяца получил более 80 обращений граждан о возможном несоблюдении языкового законодательства 25 телеканалами Украины, основная часть заявлений касалась деятельности телеканалов "1+1", "Интер" и "Украина". Об этом 16 сентября сообщила пресс-служба секретариата языкового омбудсмена.

На основании обращений секретариат начал проверки телеканалов "1+1", "Интер", "Украина", ICTV и "Мега".

"Телерадиоорганизации имели два года с момента вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чтобы подготовиться к надлежащему исполнению этой нормы", – подчеркнули в сообщении.

В релизе напомнили, что Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

"Указанные факты и другие многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона, являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций", – подчеркнули в офисе языкового омбудсмена.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

Теги: Украина, санкции, Конституционный Суд, СНБО, украинский язык, нарушение, Тарас Кремень
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
57-летний режиссер "Левиафана" Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ
57-летний режиссер "Левиафана" Звягинцев находится в искусственной коме – СМИ
Успенская на своем концерте в Киеве споет дуэтом с Каменских
Успенская на своем концерте в Киеве споет дуэтом с Каменских
Пять новых гениальных книг, которые надо прочесть
Пять новых гениальных книг, которые надо прочесть
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
В Киеве под открытым небом выступит группа Adam
В Киеве под открытым небом выступит группа Adam
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
Даниэль Салем был госпитализирован после того, как заключил пари с Анитой Луценко
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Не хватает сил". Брежнева рассказала, как справляется с сезонным недомоганием
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову". Позитив рассказал, как травмировался на гастролях
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
"Живут в специальном помещении". Адвокат осужденного на семь с половиной лет Ефремова рассказал, как проходят его свидания с женой
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
  "Я это так не оставлю". Полякова рассказала о пережитых домогательствах
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
"Вы здесь другая", "Не похожа на себя". Осадчая показала, как выглядела до рождения среднего сына и после вторых родов
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  Приходько рассказала, за что обиделась на Ани Лорак
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
  "Понимала, что время его скоро заберет". Каменских рассказала о последних днях жизни своего отца
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
76-летний Петросян показал молодую жену и полуторагодовалого сына
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
"Мне посоветовали сделать операцию как можно скорее". 74-летний Элтон Джон отменил концертный тур из-за травмы бедра
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Не повторяйте в домашних условиях!" Асмус засветила грудь и пожаловалась, что всю ночь выдирала себе ресницы
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
Пять лучших сериалов Netflix, которые могут вам понравиться
Пять лучших сериалов Netflix, которые могут вам понравиться
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
Назван гонорар Тины Кароль за концерт в Мелитополе на День города
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Не я слишком высокий – это все вокруг меня слишком маленькое". Владимир Кличко не поместился, лежа на диване. Фото
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
"Сдал". "Не так уж и молод, но красив однозначно". В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний Ивар Калныньш
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS