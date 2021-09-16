Языковой омбудсмен пригрозил санкциями СНБО телеканалам "1+1", "Интер" и "Украина"

На основании обращений секретариат начал проверки телеканалов "1+1", "Интер", "Украина", ICTV и "Мега".

"Телерадиоорганизации имели два года с момента вступления в силу закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чтобы подготовиться к надлежащему исполнению этой нормы", – подчеркнули в сообщении.

В релизе напомнили, что Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

"Указанные факты и другие многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона, являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций", – подчеркнули в офисе языкового омбудсмена.