КСУ признал конституционным закон об украинском языке

"Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Большой палаты Суда в деле по конституционному представлению 51 народного депутата Украины", – говорится в сообщении.

Решение будет опубликовано на сайте суда 15 июля.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

7 июля 2020 года Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Авторы конституционного представления утверждали, что закон не отвечает ряду предписаний Конституции Украины, так как направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств. Кроме того, авторы представления считают, что закон был принят с нарушением конституционной процедуры.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень заявлял, что очевидных признаков притеснения в стране русского языка нет. Он считает, что вопрос языка в Украине поднимается искусственно.