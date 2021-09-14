"Вопрос сохранения традиций". Языковой омбудсмен отверг идею Данилова о переходе Украины с кириллицы на латиницу

По его словам, наибольшая часть украинских текстов, исследований, летописная традиция, старопечати и украинские песни написаны на украинском алфавите, то есть кириллическим шрифтом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 11 сентября заявил, что поддерживает переход Украины на латинский алфавит. "Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – говорил он.

По мнению Кременя, дискуссии об использовании элементов латиницы в украинском литературном пространстве следует оставить ученым – исключительно для отдельных сфер, которые, "очевидно, нуждаются в этом".

Языковой омбудсмен отметил, что вопрос применения кириллицы в украинском литературном языке не поддается никаким сомнениям ни с филологической, ни с научной, ни с политической точки зрения.

"Это объясняется тем, что Украина за свою тысячелетнюю историю слишком много потеряла в борьбе с иноязычными заимствованиями и влияниями, поэтому в Украине не произошло "ополячивания", не произошло "онемечивания", впрочем, и попытка "русификации" в период колонизаторской политики потерпела фиаско", – подчеркнул Кремень.

Именно поэтому сохранение украинского письма является защитой украинского языка и обеспечением функционирования украинского языка как государственного, резюмировал омбудсмен.