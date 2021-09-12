Данилов поддерживает переход на латиницу в Украине

Данилов: Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – сказал он.

Данилов также считает, что в Украине обязательным должно быть изучение английского языка.

"Что касается языка – вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть", – сказал он.