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Данилов поддерживает переход на латиницу в Украине

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Данилов: Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно
Данилов: Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поддерживает идею перехода на латиницу в Украине. Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 11 сентября.

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу", – сказал он.

Данилов также считает, что в Украине обязательным должно быть изучение английского языка.

"Что касается языка – вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть", – сказал он.

Контекст:

В марте 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам обсудить возможное введение в стране латиницы наряду с кириллическим алфавитом. По его словам, к таким размышлениям его подтолкнул разговор с историком и журналистом из Польши Земовитом Щереком.

Тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против введения в Украине латиницы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, СНБО, украинский язык, английский язык, правописание, Алексей Данилов
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