"Dyakuyu usim". Данилов удивлен реакцией на его слова об использовании в Украине латиницы

Данилов: Особенно интересно было наблюдать зашкальную истерию, которая началась у различных ОПЗЖ Фото: Олексій Данілов / Facebook

Об этом он написал в Facebook.

"Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент [интервью], где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей", – отметил секретарь СНБО.

Он заявил, что готов продолжить дискуссию.

"Особенно интересно было наблюдать зашкальную истерию, которая началась у различных ОПЗЖ, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление. Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украине будет хорошо! Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu", – добавил Данилов.