"Dyakuyu usim". Данилов удивлен реакцией на его слова об использовании в Украине латиницы

Об этом он написал в Facebook.
"Неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент [интервью], где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей", – отметил секретарь СНБО.
Он заявил, что готов продолжить дискуссию.
"Особенно интересно было наблюдать зашкальную истерию, которая началась у различных ОПЗЖ, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление. Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украине будет хорошо! Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu", – добавил Данилов.
В марте 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам обсудить возможное введение в стране латиницы наряду с кириллическим алфавитом. По его словам, к таким размышлениям его подтолкнул разговор с историком и журналистом из Польши Земовитом Щереком.
Тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против введения в Украине латиницы.
Данилов говорил об использовании латиницы в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 11 сентября 2021 года. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) назвала заявление Данилова "бредовым". В политсиле считают, что переход на латиницу "уничтожит огромный пласт украинской письменной культуры".