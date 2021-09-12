"Это один из фейков". Данилов отрицает открытие в Украине супермаркетов российский сети Mere

"Это один из фейков, которые забросили нам, что якобы работает та сеть. Покажите, где эта сеть есть, где эта сеть существует? И ники [в Twitter] – это одна из таких составляющих гибридной войны, которая происходит каждый день. Она набирает обороты. Когда Российская Федерация начинает забрасывать какие-то вещи, покажите мне эту сеть, где эта сеть есть", – сказал он, отвечая на вопросы о работе супермаркетов, которые задали пользователи Twitter.

Бывший директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко говорил 12 августа в комментарии изданию LIGA.net, что магазины сети летом уже открылись в Никополе и Павлограде (Днепропетровская область). Он заявил, что сеть намерена запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года.

Данилов заявил, что СНБО отслеживает эти вопросы.

"Парень, который когда-то работал в каком-то учреждении, говорит, что они хотят открывать там 40 [супермаркетов]. Послушайте, я уже говорил мэру Николаева: хотя бы один откроется, я увижу, что он будет делать? И там еще в одном городе – в Павлограде – якобы говорили. Когда дали команду проверить, то ничего там нет. Поверьте, мы отслеживаем все эти вещи", – сказал он.