Российская сеть супермаркетов, которую Данилов называл "операцией спецслужб РФ", вернулась на украинский рынок

По словам экс-директора, знакомого с планами компании, сеть намерена запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. В ближайшее время планируют открывать новые магазины в Днепропетровской и Киевской областях. В частности, по данным Retailers.ua, компания планирует запуститься в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.
Хоменко подчеркнул, что уже не имеет отношения к компании.
По словам Хоменко, при запуске супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны властей страны.
Mere – проект владельцев российской сети "Светофор", которая принадлежит бизнесменам из Красноярска – Сергею и Андрею Шнайдерам. За пределами России "Светофор" развивается под брендом Mere. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere открываются в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. В планах – Испания, Франция, Греция и Великобритания. Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Четыре магазина сети работают в Германии. Также Mere работает в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Сербии. До 2020 года работала в Николаеве.
В конце 2020 года в Украине открылся первый магазин Mere – в Николаеве. Однако магазин вскоре закрылся. Хоменко говорил, что это произошло из-за временных проблем с товарами.
14 июня 2021 года Хоменко рассказал о возобновлении работы супермаркета в Николаеве и планах открыть еще 40 магазинов по всей стране до конца года.
Секретарь СНБО Алексей Данилов 15 июня призвал городские власти Николаева не допустить открытия в Николаеве супермаркета. Секретарь СНБО подчеркнул, что если власти на местах будут давать преференции российскому бизнесу, то к ним "быстро применят меры".
"Это обычная спецоперация российских спецслужб, которые очень хотят развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской и Запорожской областей так называемую сеть дискаунтов для использования во время выборного процесса в своих политических целях. Эта сеть в Украине работать не будет", – говорил Данилов.
Мэр Николавева в свою очередь пояснял, что местная власть "никак не сможет повлиять" на работу супермаркета. Для этого, по словам городского головы, есть профильные органы государственной исполнительной власти, в частности: ГАСК, прокуратура, налоговая, Госпотребслужба.