Российская сеть супермаркетов, которую Данилов называл "операцией спецслужб РФ", вернулась на украинский рынок

По словам экс-директора, знакомого с планами компании, сеть намерена запустить 40 супермаркетов в Украине до конца года. В ближайшее время планируют открывать новые магазины в Днепропетровской и Киевской областях. В частности, по данным Retailers.ua, компания планирует запуститься в Белой Церкви, Черновцах и Николаеве.

Хоменко подчеркнул, что уже не имеет отношения к компании.

По словам Хоменко, при запуске супермаркетов в Украине сеть не встречала преград со стороны властей страны.