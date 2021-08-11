Чиновникам Николаевского горсовета, в том числе вице-мэру, объявили подозрения в злоупотреблениях – НАБУ

В НАБУ утверждают, что подозреваемых в деле уже восемь Фото: nabu.gov.ua

"Задержанному накануне заместителю Николаевского городского головы детективы НАБУ [...] сообщили о подозрении в завладении более 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе города Николаева. Подозрение подписала генеральный прокурор. Кроме того, вечером 10 августа о подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета)", – говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что "общее количество подозреваемых в коррупционной схеме, из-за которой общине Николаева нанесен ущерб, составляет восемь человек".

Ведомство рассказало, что вице-мэр Николаева 10 августа пытался покинуть территорию Украины, его задержали в международном пункте пропуска Лужанка – Берегшурань на украинско-венгерской границе.

"По данным следствия, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади в Одессе. Как установило следствие, заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами – директорами частных компаний –обеспечили победу в тендере одного заранее определенного ООО, которое и выполнило работы. Однако, как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков", – объяснили в НАБУ.

Журналист Олег Новиков сообщил в Telegram, что подозрение вручено заместителю мэра Николаева Сергею Кореневу, первому замдиректора департамента ЖКХ Николаевского горсовета Александру Брижатому, директору фирмы БВК "Пік-Буд" Марине Лозовенко (она же – депутат Одесского горсовета от партии "Доверяй делам") .