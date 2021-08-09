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ПОЛИТИКА

СБУ не передала НАБУ записи телефонных разговоров Медведчука – Сытник

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Медведчук пребывает под круглосуточным домашним арестом
Медведчук пребывает под круглосуточным домашним арестом
Фото: EPA

Национальное антикоррупционное бюро Украины не получало от Службы безопасности Украины аудиозаписей телефонных переговоров народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Об этом 9 августа на пресс-конференции в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале агентства "Укринформ".

По словам Сытника, детективы НАБУ планировали изучить аудиозаписи в рамках дела о "трубе Медведчука" – нефтепродуктроповоде "Самара – Западное направление".

"К сожалению, нет. Но я надеюсь, что мы их еще когда-то получим",  отметил Сытник.

Контекст:

Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" 19 февраля этого года. Нефтепродуктопровод эксплуатировала компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Медведчуку"

Как писало издание "Бабель", хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.

В конце февраля нефтепродуктопровод передали "Укртранснафті" на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест, но суд отказал в ее удовлетворении.

26 марта Агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода. В конкурсе победила "Укртранснафта", которая начала управлять частью "трубы Медведчука".

Медведчук пребывает под круглосуточным домашним арестом (до 7 сентября). Его подозревают в госизмене.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

30 июля Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию на домашний арест Медведчуку.

Теги: СБУ, Украина, Виктор Медведчук, антикоррупционное бюро, госизмена, нефтепровод, Самара, Артем Сытник, НАБУ, пресс-конференция, записи, Прикарпатзахідтранс, ОПЗЖ
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