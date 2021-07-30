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ПОЛИТИКА

Киевский суд оставил Медведчука под домашним арестом

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13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест
Фото: zagittya.com.ua

Киевский апелляционный суд 30 июля рассмотрел апелляцию на домашний арест главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь", нардепу Виктору Медведчуку. Об этом сообщает "Укринформ".

Председательствующая судья заявила, что апелляция отклонена.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 9 июля 2021 года оставить без изменений. Апелляционную жалобу защитников, которые действуют в интересах подозреваемого Медведчука [оставить] без удовлетворения", – сказала судья.

Постановление вступает в силу с момента оглашения и обжалованию не подлежит.

Контекст:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала Медведчуку и его коллеге по ОПЗЖ Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

Адвокаты Медведчука обжаловали решение судьи Печерского районного суда от 9 июля о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, арест, апелляционный суд, суд
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