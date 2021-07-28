НАПК начало проверку деклараций ряда депутатов и чиновников, включая Медведчука

Отмечается, что декларацию Медведчука проверяют по результатам мониторинга его образа жизни.

Кроме того, по результатам мониторинга образа жизни агентство проверяет декларации начальника отдела Волынской таможни Михаила Бурдейного и заведующей сектором по вопросам инфраструктуры, внедрения диджитализации и цифровой трансформации Великоалександровской РГА Херсонской области Елены Дудки.

По должности (в порядке очередности) проверят декларации народных депутатов от "Слуги народа" Николая Стефанчука, Олега Марусяка, Вадима Струневича, Людмилы Буймистер и Сергея Кузьминых, а также Натальи Пипы ("Голос"), Игоря Молотка ("За майбутнє"), Иванны Климпуш-Цинцадзе ("Европейская солидарность").

По результатам автоматического анализа рисков начата проверка 12 деклараций, в том числе нардепа Ивана Чайковского ("За майбутнє"), начальника одного из секторов ГСЧС Бориса Лукьянчука, депутатов городских и поселковых советов.

Кроме того, НАПК начало проверку 16 человек на основании сообщений граждан, журналистов и правоохранителей о возможном недостоверном декларировании. Среди них депутаты местных советов, а также директор Днепропетровской психиатрической больницы Андрей Антоновский, черкасский полицейский Максим Голованов, проректор Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого Елена Волк, первый замначальника Сумской таможни Александр Микула, замдиректор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин, директор КП "Муниципальный центр экологической безопасности" Одесского городского совета Александр Панченко.

Всего с начала 2021 года НАПК взяты на проверку уже 897 деклараций публичных служащих.